Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов

Москва. 5 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы во вторник снизились на опасениях завышенной стоимости акций компаний, связанных с ИИ. Котировки бумаг Palantir Technologies упали почти на 8%. Этот поставщик решений для работы с большими данными дал прогноз выручки в четвертом квартале выше ожиданий аналитиков. Однако инвесторов беспокоит слишком сильный рост цены акций компании с начала текущего года - более чем в 2,5 раза.

Отношение цены акций компаний, входящих в расчет S&P 500, к их прогнозируемой прибыли превысило 23 раза, что близко к самому высокому значению с 2000 года. Это усиливает ожидания отрицательной коррекции на рынке после нескольких месяцев роста.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в среду на растущих опасениях, что рынки перегреты после уверенного подъема, вызванного ажиотажем вокруг искусственного интеллекта. Эти опасения способствовали падению Уолл-стрит по итогам торгов во вторник. Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 2,8% в ходе торгов вслед за падением котировок акций IT-компаний. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 3,2%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,1% вслед за котировками акций сырьевых компаний. ЦБ Австралии накануне сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,6% годовых.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - теряет 0,3%. Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в Китае, значения которых были опубликованы в среду, показали продолжающийся, но замедляющийся рост деловой активности в стране. Сводный PMI, рассчитываемый S&P Global, уменьшился в октябре до 51,8 пункта с сентябрьских 52,5 пункта, индикатор сферы услуг - до 52,6 пункта с 52,9 пункта. Оба индекса находятся на минимумах с июля, однако по-прежнему превышают 50 пунктов, что говорит о росте активности.

Вместе с тем мировые цены на нефть пытаются скорректироваться вверх утром в среду после снижения по итогам предыдущей сессии. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:22 мск составила $64,57 за баррель, что на 0,2% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 0,7%, до $64,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи прибавляют также 0,2%, поднявшись до $60,68 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,8%, до $60,56 за баррель.

Инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на нефтяном рынке после выхода неофициальных данных по запасам нефти. Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 6,5 млн баррелей - максимально с конца июля текущего года. Аналитики ожидали сокращения на 2,4 млн баррелей. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в 18:30 мск.

Между тем в минувшие выходные восемь стран ОПЕК+ приняли решение повысить квоты на добычу нефти в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки (б/с) - такими же темпами, как в ноябре и октябре. При этом они заявили, что возьмут паузу в наращивании квот на первый квартал 2026 года. Решение о приостановке увеличения добычи "вряд ли окажет значимую поддержку ценам на нефть в ноябре и декабре", полагают аналитики LSEG.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в рабочую субботу выросла вдвое относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 23,317 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,206 млрд рублей. При этом котировки большинства корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 ноября вырос на 0,2% и составил 117,73 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,23%, поднявшись до 1176,68 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,99%), "АФК Система-1Р-11" (+0,8%) и "АФК Система-1P-21" (+0,76%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-03R" (-0,95%), "РЖД-001P-04R" (-0,13%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,07%).

Активность торгов корпоративными облигациями в понедельник, 3 ноября, была крайне низкой (объем сделок на бирже составил всего 2,217 млрд рублей) из-за официального выходного дня в России. При этом ценовой индекс IFX-Cbonds-P вырос за день еще на 0,26% и составил 118,03 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,29%, поднявшись до 1180,44 пункта.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" (MOEX: ROST) 6 ноября проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Предусмотрены квартальные купоны и возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.

ТБанк (MOEX: T) с 10:00 мск 10 ноября до 15:00 мск 11 ноября проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций класса А объемом 12 млрд рублей, обеспеченных портфелем кредитных карт, выданных банком. Эмитентом облигаций выступит ООО "СФО ТБ-5". Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - не более 17,5% годовых (доходность к погашению - до 18,95% годовых). Ожидаемый срок погашения - 24 декабря 2027 года. Техразмещение облигаций класса А, а также класса Б на 3 млрд рублей запланировано на 13 ноября. Потенциальный приобретатель бумаг класса Б - ТБанк. Выпуск класса А доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

АО "Эталон-финанс" 18 ноября планирует провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 002P-04 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 20,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 22,54% годовых. Техразмещение запланировано на 21 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) установило ставку 5-9-го купонов облигаций серии БО-002Р-05 на уровне 24% годовых. Выпуск объемом 142,09 млн рублей со сроком обращения 4 года был размещен в декабре 2024 года по ставке квартального купона 30% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 25 ноября. Период предъявления бумаг к оферте - с 5 по 11 ноября.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" допустило дефолт по частичному погашению номинальной стоимости облигаций БО-01-001P, выплате 7-го купона бондов серии БО-07-001P, а также технический дефолт по выплате 23-го купона облигаций серии БО-04-001P. Размер неисполненных обязательств составил 4 млн рублей, 3,58 млн рублей и 2,9 млн рублей, соответственно. Причиной неисполнения обязательств является недостаток средств на расчетном счете эмитента в связи с непоступлением денежных средств от контрагентов. Компания 28 октября уже допустила дефолты по выплате очередных частей амортизации облигаций серий БО-02-001P и БО-03-001P, а также технический дефолт по выплате 16-го купона бондов БО-05-001P. Размер частичного погашения номинальной стоимости облигаций серий БО-02-001P и БО-03-001P составляет 6 млн рублей. Компания выплатила в срок лишь по 500 тыс. рублей по каждой серии; таким образом размер неисполненных обязательств составляет 5,5 млн рублей по каждому выпуску. Объем обязательств по выплате купонного дохода бондов БО-05-001P - 2 млн 835 тыс. рублей. В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций компании на 788,25 млн рублей.