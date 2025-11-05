.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
В 2026 году услуги связи могут подорожать на 5–10%
В 2026 г. 96% российских телекомкомпаний, предоставляющих услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии, планируют поднять тарифы. Это следует из опроса Telecom Daily около 70 топ-менеджеров или владельцев операторских...
 
Бизнес потратил 36% прибыли на обслуживание займов
Нагрузка процентных платежей на прибыль компаний по итогам III квартала обновила исторический максимум, достигнув 36%, следует из октябрьского доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) "Анализ...
 
Внедрение технологий в промышленности растет неравномерно
В 2025 году количество крупных и средних предприятий, которые применяют технологии промышленного интернета вещей (IIoT), вырастет на 2%, до более чем 5,7 тыс.; компьютерного зрения - на 10%, до более чем 36,2 тыс.; машинного обучения и больших...
 
05 ноября 2025 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов

Москва. 5 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы во вторник снизились на опасениях завышенной стоимости акций компаний, связанных с ИИ. Котировки бумаг Palantir Technologies упали почти на 8%. Этот поставщик решений для работы с большими данными дал прогноз выручки в четвертом квартале выше ожиданий аналитиков. Однако инвесторов беспокоит слишком сильный рост цены акций компании с начала текущего года - более чем в 2,5 раза.

Отношение цены акций компаний, входящих в расчет S&P 500, к их прогнозируемой прибыли превысило 23 раза, что близко к самому высокому значению с 2000 года. Это усиливает ожидания отрицательной коррекции на рынке после нескольких месяцев роста.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в среду на растущих опасениях, что рынки перегреты после уверенного подъема, вызванного ажиотажем вокруг искусственного интеллекта. Эти опасения способствовали падению Уолл-стрит по итогам торгов во вторник. Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 2,8% в ходе торгов вслед за падением котировок акций IT-компаний. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 3,2%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,1% вслед за котировками акций сырьевых компаний. ЦБ Австралии накануне сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,6% годовых.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - теряет 0,3%. Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в Китае, значения которых были опубликованы в среду, показали продолжающийся, но замедляющийся рост деловой активности в стране. Сводный PMI, рассчитываемый S&P Global, уменьшился в октябре до 51,8 пункта с сентябрьских 52,5 пункта, индикатор сферы услуг - до 52,6 пункта с 52,9 пункта. Оба индекса находятся на минимумах с июля, однако по-прежнему превышают 50 пунктов, что говорит о росте активности.

Вместе с тем мировые цены на нефть пытаются скорректироваться вверх утром в среду после снижения по итогам предыдущей сессии. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:22 мск составила $64,57 за баррель, что на 0,2% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 0,7%, до $64,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи прибавляют также 0,2%, поднявшись до $60,68 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,8%, до $60,56 за баррель.

Инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на нефтяном рынке после выхода неофициальных данных по запасам нефти. Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 6,5 млн баррелей - максимально с конца июля текущего года. Аналитики ожидали сокращения на 2,4 млн баррелей. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в 18:30 мск.

Между тем в минувшие выходные восемь стран ОПЕК+ приняли решение повысить квоты на добычу нефти в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки (б/с) - такими же темпами, как в ноябре и октябре. При этом они заявили, что возьмут паузу в наращивании квот на первый квартал 2026 года. Решение о приостановке увеличения добычи "вряд ли окажет значимую поддержку ценам на нефть в ноябре и декабре", полагают аналитики LSEG.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в рабочую субботу выросла вдвое относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 23,317 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,206 млрд рублей. При этом котировки большинства корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 ноября вырос на 0,2% и составил 117,73 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,23%, поднявшись до 1176,68 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,99%), "АФК Система-1Р-11" (+0,8%) и "АФК Система-1P-21" (+0,76%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-03R" (-0,95%), "РЖД-001P-04R" (-0,13%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,07%).

Активность торгов корпоративными облигациями в понедельник, 3 ноября, была крайне низкой (объем сделок на бирже составил всего 2,217 млрд рублей) из-за официального выходного дня в России. При этом ценовой индекс IFX-Cbonds-P вырос за день еще на 0,26% и составил 118,03 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,29%, поднявшись до 1180,44 пункта.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" (MOEX: ROST) 6 ноября проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Предусмотрены квартальные купоны и возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.

ТБанк (MOEX: T) с 10:00 мск 10 ноября до 15:00 мск 11 ноября проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций класса А объемом 12 млрд рублей, обеспеченных портфелем кредитных карт, выданных банком. Эмитентом облигаций выступит ООО "СФО ТБ-5". Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - не более 17,5% годовых (доходность к погашению - до 18,95% годовых). Ожидаемый срок погашения - 24 декабря 2027 года. Техразмещение облигаций класса А, а также класса Б на 3 млрд рублей запланировано на 13 ноября. Потенциальный приобретатель бумаг класса Б - ТБанк. Выпуск класса А доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

АО "Эталон-финанс" 18 ноября планирует провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 002P-04 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 20,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 22,54% годовых. Техразмещение запланировано на 21 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) установило ставку 5-9-го купонов облигаций серии БО-002Р-05 на уровне 24% годовых. Выпуск объемом 142,09 млн рублей со сроком обращения 4 года был размещен в декабре 2024 года по ставке квартального купона 30% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 25 ноября. Период предъявления бумаг к оферте - с 5 по 11 ноября.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" допустило дефолт по частичному погашению номинальной стоимости облигаций БО-01-001P, выплате 7-го купона бондов серии БО-07-001P, а также технический дефолт по выплате 23-го купона облигаций серии БО-04-001P. Размер неисполненных обязательств составил 4 млн рублей, 3,58 млн рублей и 2,9 млн рублей, соответственно. Причиной неисполнения обязательств является недостаток средств на расчетном счете эмитента в связи с непоступлением денежных средств от контрагентов. Компания 28 октября уже допустила дефолты по выплате очередных частей амортизации облигаций серий БО-02-001P и БО-03-001P, а также технический дефолт по выплате 16-го купона бондов БО-05-001P. Размер частичного погашения номинальной стоимости облигаций серий БО-02-001P и БО-03-001P составляет 6 млн рублей. Компания выплатила в срок лишь по 500 тыс. рублей по каждой серии; таким образом размер неисполненных обязательств составляет 5,5 млн рублей по каждому выпуску. Объем обязательств по выплате купонного дохода бондов БО-05-001P - 2 млн 835 тыс. рублей. В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций компании на 788,25 млн рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 ноября 2025 года 19:29
Рынок акций РФ просел ниже 2550п по индексу МосБиржи из-за опасений эскалации геополитической напряженности
Москва. 5 ноября. Попытки рынка акций РФ подрасти в среду нивелировались усилением распродаж к вечеру из-за опасений эскалации геополитической напряженности, связанной с озвученными ранее планами президента США Дональда Трампа провести ядерные испытания и ожидаемой реакцией России; индекс МосБиржи завершил дневные торги откатом ниже 2550 пунктов.    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 19:25
Рубль в среду подешевел в паре с юанем на фоне небольших колебаний на рынке нефти
Москва. 5 ноября. Китайский юань подорожал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль подешевел в первый полноценный рабочий день после праздничных выходных на фоне небольших колебаний цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,391 руб., что на 23,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 19:00
Торговый диапазон для пары рубль/доллар на текущую неделю составляет 80-84 руб./$1 - УК" Первая"
Торговый диапазон для пары рубль/доллар на текущую неделю составляет 80-84 руб./$1, для пары рубль/юань - 11,2-11,7 руб./юань, сообщается в комментарии аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк. "Укрепление рубля, произошедшее в начале прошлой недели на фоне налогового периода, сменилось ослаблением...    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 18:16
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Bristol Myers
"Финам" после рассмотрения отчетности Bristol Myers Squibb за 3К25 сохраняет рейтинг акций эмитента на уровне "покупать" и прогнозную цену - $60,9 за штуку, что предполагает потенциал роста на 33,6%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Компания Bristol...    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 17:16
Курс пары рубль/юань может перейти в диапазон 11,5-12 руб./юань к концу осени - ПСБ
Курс пары рубль/юань может перейти в диапазон 11,5-12 руб./юань к концу осени, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич. "Укрепление рубля в октябре удивило многих инвесторов, - отмечает аналитик. - По нашему мнению, оно было вызвано разовыми факторами, которые способствовали росту предложения...    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 16:11
Среднесрочные перспективы бумаг Ростелекома остаются неопределенными - "Велес Капитал"
Среднесрочные перспективы бумаг "Ростелекома" остаются неопределенными, и, вероятно, будут зависеть от общерыночных настроений, перспективы IPO "дочек" и дивидендов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Акции "Ростелекома" с конца октября пытаются...    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 15:32
Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем на фоне небольшого снижения цен на нефть
Москва. 5 ноября. Китайский юань дорожает на Московской бирже днем в среду. Рубль немного дешевеет в первый полноценный рабочий день после праздничных выходных на фоне небольшого снижения цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,382 руб., что на 2,27 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 15:25
Итоговый показатель чистой прибыли Мосбиржи может находиться под давлением - "Газпромбанк Инвестиции"
Итоговый показатель чистой прибыли "Московской биржи" может находиться под давлением, отмечается в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Московская биржа" представила данные по объему торгов за октябрь. Он достиг 172,6 трлн рублей, что на 23,1% больше уровня октября прошлого...    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 14:43
Акции Полюса восстанавливаются в ожидании промежуточных дивидендов - "БКС МИ"
Акции ПАО "Полюс" на торгах в среду восстанавливаются в ожидании промежуточных дивидендов и на фоне растущих цен на золото, говорится в комментарии экспертов "БКС Мир Инвестиций". "Акции "Полюса" продолжают восстанавливаться от своих трехмесячных минимумов. Котировки золота при этом упали ниже...    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 13:56
"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Россети Ленэнерго с целью 275,25 руб
Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции ПАО "Россети Ленэнерго" с целью 275,25 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,32%, стоп-приказ: 238,4 рубля, говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 13:22
"Финам" поставил на пересмотр оценку акций BYD
"Финам" поставил на пересмотр оценку акций BYD Co., говорится в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. Эмитент в третьем квартале продемонстрировал результаты значительно хуже ожиданий, констатирует эксперт. Если сокращение маржи было ожидаемым (жесткая ценовая война, давление на...    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 12:16
"БКС МИ" подтверждает негативную оценку акций Мосбиржи
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает фундаментальную негативную оценку акций "Московской биржи", прогнозная цена составляет 150 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Считаем опубликованные результаты торгов за октябрь 2025 года умеренно...    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 11:35
Цена нефти может задержаться выше $63/барр. на текущей неделе - банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти марки Brent могут задержаться выше уровня в $63 за баррель на текущей неделе, несмотря на решения картеля ОПЕК+ об увеличении с декабря добычи сырья на 137 тысяч баррелей в сутки, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Также эксперты отмечают, что на неделе на...    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 11:03
"БКС МИ" подтверждает прогноз цены нефти на 2026г в $65/барр
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает прогноз цены нефти марки Brent на 2026 год в $65 за баррель, но теперь видит меньше рисков снижения до $60 за баррель и ниже в ближайшие месяцы, сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова. Эксперты отмечают, что на данный...    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 10:35
Рубль, вероятно, пока будет консолидироваться в середине диапазона 11-11,5 руб./юань - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, будет консолидироваться в середине текущего торгового диапазона 11-11,5 рубля за юань на текущей неделе, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. "Иностранная валюта, вероятно, повторит траекторию предыдущей недели,...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.