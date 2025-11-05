Индекс RGBI попробует закрепиться выше 116п на текущей неделе - ПСБ

Вероятны попытки индекса RGBI закрепиться выше уровня в 116 пунктов на текущей торговой неделе, активность на рынке, скорее всего, будет невысокой, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI вернулся к отметке 116 пунктов - максимума с 20 октября. Постепенному восстановлению котировок госбумаг способствовало как снижение недельной инфляции, так и отсутствие нового негатива со стороны геополитики, отмечает эксперт.

Грицкевич обращает внимание что на рынке сохраняются ожидания дальнейшего плавного снижения ключевой ставки, что, в частности, подтверждается высоким спросом на аукционах ОФЗ (на прошлой неделе Минфин разместил госбумаг на 206 млрд руб. по номиналу).

На текущей короткой неделе аукционов не запланировано, а на следующей неделе (12 ноября) пройдет погашение выпуска ОФЗ 26229 на 450 млрд руб., что позволит в ближайшие дни поддержать котировки ОФЗ на вторичном рынке, указывает эксперт ПСБ.

Традиционная статистика по недельной инфляции из-за праздников будет опубликована только в пятницу вечером.

"Активность на рынке на текущей короткой рабочей неделе, вероятно, будет невысокой. При этом ожидаем попыток индекса RGBI закрепиться выше отметки 116 пунктов, что создаст предпосылки для дальнейшего восстановления индекса в зону 118-120 пунктов до конца 2025 года", - пишет Грицкевич в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.