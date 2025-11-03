"Финам" рекомендует "держать" акции Xylem с прогнозной ценой $164,99

"Финам" рекомендует "держать" акции Xylem Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $164,99 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Компания, специализирующаяся на "водных" технологиях для коммунальных служб, промышленности, жилых и коммерческих зданий, продемонстрировала существенный рост прибыли в 3К25, констатирует эксперт.

"Такая динамика обусловлена реализацией стратегии с фокусом на наиболее прибыльных клиентах и продуктах и оптимизацией портфеля активов. Основным драйвером роста компании остается устойчивый спрос на "водные решения" в связи с рыночной конъюнктурой. Спрос в том числе поддерживается развитием дата-центров, потребляющих большое количество воды, - отмечает Гудым. - Ключевые риски связаны с макроэкономической неопределенностью, ростом стоимости сырья и реструктуризацией модели бизнеса".

"Компания демонстрирует устойчивые финансовые результаты, тем не менее, учитывая, что в настоящее время американский рынок оценивается с существенной премией, дальнейший потенциал роста акций может быть ограничен, - указывает аналитик "Финама" в обзоре. - Наша оценка определялась на основе мультипликаторов P/DPS, EV/EBITDA и EV/Sales 2026E и предполагает целевую цену $164,99 и "апсайд" 8,88%".

Xylem Inc. - мировой лидер в области водных технологий, который обеспечивает клиентов продуктами и услугами, решающими широкий спектр задач: от дефицита воды и улучшения ее качества до сбора, анализа и обработки сточных вод.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.