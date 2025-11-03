.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Ленты
.
03 ноября 2025 года 11:30
SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Ленты
SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для акций МКПАО "Лента" с прогнозной стоимостью на уровне 2000 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Эксперты считают результаты эмитента за 3К25 умеренно позитивными. Они отмечают рост валовой маржинальности в супермаркетах и магазинах формата "у дома". Снижение рентабельности по EBITDA не вызывает большого беспокойства, это связано с расширением сетей магазинов малого формата и "дрогери", отмечают они. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЛЕНТА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
03 ноября 2025 года 19:38
Москва. 3 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне позитивных геополитических новостей, активность торгов была невысокой из-за официального выходного в России; индекс МосБиржи превысил 2570 пунктов, достигнув уровня 1,5- недельной давности. читать дальше
.03 ноября 2025 года 19:37
Рубль укрепился в паре с юанем в понедельник на фоне пониженной активности торгов и позитивных геополитических новостей
Москва. 3 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже в понедельник; рубль укрепился в начале новой недели благодаря как позитивным геополитическим новостям, так и растущим ценам на нефть. читать дальше
.03 ноября 2025 года 18:03
"Финам" повысил рейтинг акций The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $88,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,7%, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. После недавней коррекции в секторе... читать дальше
.03 ноября 2025 года 16:46
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") начал аналитическое освещение американской компании Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейшего в мире производителя потребительских товаров, сообщается в обзоре аналитика Адама Абдулатипова. Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет $160... читать дальше
.03 ноября 2025 года 15:36
"Финам" рекомендует "держать" акции Xylem Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $164,99 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Компания, специализирующаяся на "водных" технологиях для коммунальных служб, промышленности, жилых и коммерческих зданий,... читать дальше
.03 ноября 2025 года 15:27
Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне пониженной активности и позитивных геополитических новостей
Москва. 3 ноября. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в понедельник днем; рубль укрепляется в начале новой недели благодаря позитивным геополитическим новостям. Активность биржевых валютных торгов 3 ноября в целом пониженная из-за официального выходного дня в России. читать дальше
.03 ноября 2025 года 14:15
тировки золота будут двигаться в диапазоне $3900-4100 за тройскую унцию в ноябре, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research. Рынки в ноябре будут ждать возобновления работы правительства США и публикации макроэкономических данных, отмечают эксперты. Они считают, что в текущем месяце... читать дальше
.03 ноября 2025 года 13:16
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Merck & Co. со $119,1 до $108,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25,9% от текущего уровня, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Бумаги... читать дальше
.03 ноября 2025 года 12:13
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимость на уровне 5884,7 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Эксперт отмечает, что с годовой выручкой, превышающей 1 трлн руб. за первые 9М25, эмитент сегодня - крупнейшая TMT-компания... читать дальше
.03 ноября 2025 года 10:49
Консолидация котировок золота может продолжиться в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Котировки золота стабилизировались в области немногим выше 4000 долларов за унцию, после снижения практически на 10% от достигнутых в октябре... читать дальше
.03 ноября 2025 года 10:26
Москва. 3 ноября. Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже утром в понедельник. Изменения курса рубля в начале недели в целом незначительные на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России; некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть. читать дальше
.03 ноября 2025 года 10:25
Курс рубля, вероятно, закрепится в верхней части диапазона 11-11,5 руб./юань на текущей неделе - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, закрепится в верхней части диапазона 11-11,5 руб. за юань на текущей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. Эксперты отмечают в комментарии, что в целом на внутреннем валютном рынке сохраняется повышенная волатильность, которая характерна как для биржевого,... читать дальше
.03 ноября 2025 года 09:48
Российские фондовые индексы могут развить наметившийся подъем на текущей неделе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Что касается российского рынка акций, то фондовые индексы на текущей неделе могут развить наметившееся восстановление. В пользу такого сценария выступают... читать дальше
.03 ноября 2025 года 09:18
Прогнозная стоимость акций "Московской биржи" на горизонте года остается на уровне 243 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика" "Отчетность эмитента по итогам торгов за октябрь выглядит умеренно позитивной. Опираясь на нее, можно ожидать позитивных... читать дальше
.03 ноября 2025 года 09:10
Азиатские рынки акций повышаются в понедельник, южнокорейский Kospi обновил рекорд. Цены на нефть повышаются в понедельник утром, Brent торгуется на уровне $64,9 за баррель. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.