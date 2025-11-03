SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Ленты

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для акций МКПАО "Лента" с прогнозной стоимостью на уровне 2000 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Эксперты считают результаты эмитента за 3К25 умеренно позитивными. Они отмечают рост валовой маржинальности в супермаркетах и магазинах формата "у дома".

Снижение рентабельности по EBITDA не вызывает большого беспокойства, это связано с расширением сетей магазинов малого формата и "дрогери", отмечают они.

