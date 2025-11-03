Курс рубля, вероятно, закрепится в верхней части диапазона 11-11,5 руб./юань на текущей неделе - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, закрепится в верхней части диапазона 11-11,5 руб. за юань на текущей неделе, полагают аналитики банка ПСБ.

Эксперты отмечают в комментарии, что в целом на внутреннем валютном рынке сохраняется повышенная волатильность, которая характерна как для биржевого, так и для внебиржевого сегментов.

Поступательность общего тренда и одновременная волатильность, с одной стороны, указывают на общую сбалансированность рынка, с другой - на его чувствительность к действиям крупных участников, которые, похоже, достаточно активны в последние недели, указывают в ПСБ.

"На предстоящей короткой неделе ждем, что торги пары юань/рубль закрепятся в верхней части диапазона 11-11,5 руб. за юань", - прогнозируют аналитики.

