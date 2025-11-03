Фондовые индексы РФ могут показать рост на текущей неделе - "Цифра брокер"

Российские фондовые индексы могут развить наметившийся подъем на текущей неделе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Что касается российского рынка акций, то фондовые индексы на текущей неделе могут развить наметившееся восстановление. В пользу такого сценария выступают снижение доходности облигаций, а также слабая реакция (или ее отсутствие) нефтяного рынка на увеличение квот на нефтедобычу. С технической точки зрения ближайшим сопротивлением выступает уровень 2588 пунктов по индексу Мосбиржи, который соответствует линии 20-дневного скользящего среднего", - пишут эксперты в комментарии.

