Рубль укрепился в паре с юанем в понедельник на фоне пониженной активности торгов и позитивных геополитических новостей

Москва. 3 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже в понедельник; рубль укрепился в начале новой недели благодаря как позитивным геополитическим новостям, так и растущим ценам на нефть.

Курс юаня в 19:00 мск составил 11,155 руб., что на 14,5 коп. (или на 1,28%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 8,99 коп. ниже уровня действующего официального курса ЦБ. Активность участников биржевого валютного рынка была пониженной из-за официального выходного дня в России - объем торгов юанем на Московской бирже 3 ноября составил всего 13,5 млрд рублей.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 19:00 мск опустилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,1%, до 80,16 руб./$1; контракт EURRUBF подешевел на 1,4%, до 92,12 руб./EUR1.

Банк России в понедельник не менял официальные курсы доллара США, евро и китайского юаня, которые со 2 ноября составляют 80,8861 руб./$1, 93,3848 руб./EUR1 и 11,2449 рубля за юань, соответственно.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросах украинского урегулирования нет последней капли, которая заставит его отказаться от участия в этом процессе. "Последней капли нет. Иногда нужно позволить им бороться до конца. Они борются, мы боремся", - сказал он журналистам. Трамп также сказал однозначно "нет" в ответ на вопрос, рассматривает ли он возможность поставки Киеву ракет Tomahawk.

Кроме того, президент США считает, что может добиться урегулирования украинского конфликта. "Думаю, да, мы справимся", - сказал Трамп в интервью CBS News в ответ на вопрос ведущей, сможет ли он сделать это "за пару месяцев".

Он отметил, что смог урегулировать ряд международных конфликтов, поскольку в качестве аргумента к воюющим сторонам использовал угрозу повышенных тарифов. "В 60% случаев, я говорил: "Если вы не прекратите воевать, я введу пошлины для обеих ваших стран, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами", - пояснил Трамп. Он сказал, что "и с Путиным это работает". "Думаю, он действительно хочет вести бизнес с США. Я действовал по-другому, потому что мы не очень много сотрудничаем с Россией, понимаете? Он не из тех, кто много покупает у нас. И я думаю, он хотел бы этого, думаю, он хочет торговать с нами и заработать много денег для России, и это здорово", - сказал американский президент.

Тем временем, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, что отношения России и Китая продолжают развиваться, несмотря на западные санкции, и находятся на самом высоком уровне за всю историю. "Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и продолжают динамично развиваться по всем направлениям, несмотря на различные препятствия и незаконные санкции Запада", - сказал Мишустин.

Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, чтобы эффективнее защищать интересы обеих стран в том числе в области безопасности, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

В свою очередь мировые цены на нефть умеренно подрастают вечером в понедельник. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск увеличилась на 0,2%, до $64,9 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,18%, до $61,09 за баррель.

В октябре обе марки упали в цене более чем на 2% на опасениях избытка предложения топлива на мировом рынке. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), излишек в следующем году может достичь 4 млн баррелей в сутки.

В минувшие выходные восемь стран ОПЕК+ приняли решение повысить квоты на добычу нефти в декабре на 137 тыс. б/с. - такими же темпами, как в ноябре и октябре. При этом они заявили, что возьмут паузу в наращивании квот на первый квартал 2026 года. Решение ОПЕК+ не повышать добычу в январе-марте следующего года едва ли повлияет на ожидаемый избыток предложения, отметили аналитики SEB. Однако это является сигналом, что нефтедобывающие страны по-прежнему внимательно следят за ценами на мировом рынке.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на шесть и составило 414 единиц. Число газовых буровых увеличилось на четыре и достигло 125 единиц.

Курс валютной пары "юань/рубль", вероятно, закрепится в верхней части диапазона 11,0-11,5 руб. за юань на текущей неделе, полагают аналитики банка ПСБ (MOEX: PSKB). Эксперты отмечают, что в целом на внутреннем валютном рынке сохраняется повышенная волатильность, которая характерна как для биржевого, так и для внебиржевого сегментов. Поступательность общего тренда и одновременная волатильность, с одной стороны, указывают на общую сбалансированность рынка, с другой стороны - на его чувствительность к действиям крупных участников, которые, похоже, достаточно активны в последние недели, указывают в ПСБ.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, спрос на иностранную валюту в октябре был весьма умеренным, главным образом, на фоне низкого спроса на импорт и перехода российских экспортеров на расчеты в рублях. Вполне возможно, что эти тенденции продолжат влиять на курс рубля в ноябре, поэтому сильного падения курса нацвалюты ждать не стоит. Хотя определенное давление на рубль в течение всего ноября могут оказывать существующие санкционные риски.

"При этом в ноябре на валютные курсы не будут влиять итоги заседаний центральных банков, так как следующие заседания Банка России, ФРС США и ЕЦБ, заключительные в 2025 году, состоятся только в декабре. Данные по инфляции за октябрь и инфляционным ожиданиям за ноябрь, если окажутся оптимистичными, могут стать основой для укрепления рубля с середины месяца. Саммит G20, который ориентировочно пройдет в третьей декаде ноября в ЮАР, может быть богат на важные политические заявления, и валютный рынок к ним обязательно прислушается. В ноябре очень волатильными могут быть цены на нефть из-за ожиданий профицита", - считает Мильчакова.

"Таким образом, курс рубля может быть весьма волатильным. Однако, по всей видимости, нацвалюта может отреагировать на негативные новости снижением в краткосрочном периоде, а в среднесрочном аспекте - снова возобновить укрепление, главным образом, по причине низкого спроса на валюту", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global.

В силу того, что в России 3 ноября 2025 года официально является выходным днем, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в понедельник не рассчитывались.