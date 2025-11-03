Азиатские рынки акций повышаются в понедельник, южнокорейский Kospi обновил рекорд. Цены на нефть повышаются в понедельник утром, Brent торгуется на уровне $64,9 за баррель.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в понедельник, южнокорейский Kospi обновил рекордный максимум.

Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День культуры).

Поддержку азиатским рынкам оказывает заключение торгового соглашения между США и Китаем. Кроме того, оптимизм в отношении продолжения бума в сфере искусственного интеллекта поддерживает акции технологических компаний. Капитализация американского производителя чипов для ИИ-разработок Nvidia Corp. (SPB: NVDA) на прошлой неделе впервые превысила отметку $5 трлн. Котировки бумаг южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix, являющихся поставщиками Nvidia, выросли соответственно на 3,2% и 10,7%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавляет 2,5% в ходе торгов. Индикатор вырос на 20% в октябре - это лучшая динамика за месяц с 2001 года.

Объем южнокорейского экспорта в октябре увеличился на 3,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до $59,57 млрд, сообщило в выходные министерство торговли, промышленности и энергетики страны. Рост отмечен по итогам пятого месяца подряд, что обусловлено высоким спросом на производимые в стране полупроводниковые компоненты: их поставки за рубеж выросли на 25,4%, до $15,73 млрд - это рекорд для октября.

Заметный подъем на торгах в Сеуле в понедельник также показывают акции Hanwha Aerospace (+6,5%), HD Hyundai Electric (+8,6%), HD Korea Shipbuilding (+1,3%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 0,9%.

Лидерами роста в Шанхае являются бумаги Hymson Laser Technology (+11,9%), Sunshine Guojian Pharmaceutical (+10,7%), Puya Semiconductor (+10,4%).

Акции BYD Co. подешевели на 1,7%. Продажи автопроизводителя в октябре снизились второй месяц подряд - на 12%, сообщил он в воскресенье.

В Гонконге уверенно дорожают бумаги AIA Group (+4,8%), Cnooc Ltd. (+4,2%), Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (+3,8%).

Сдерживающим фактором для рынков материкового Китая и Гонконга стали данные о снижении индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе КНР. Индикатор, рассчитываемый S&P Global, уменьшился в октябре до 50,6 пункта с сентябрьских 51,2 пункта, оказавшись слабее консенсус-прогноза аналитиков (50,9 пункта).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,2%. Акции Woodside Energy подорожали на 1,3%, Santos - на 1,1%, BHP Group - подешевели на 0,2%.

Цены на нефть повышаются в понедельник на фоне решения ОПЕК+ приостановить наращивание добычи в начале следующего года.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 мск составляет $64,94 за баррель, что на $0,17 (0,26%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты выросли в цене на $0,4 (0,62%), до $64,77 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,15 (0,25%), до $61,13 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,41 (0,68%), до $60,98 за баррель.

В октябре Brent подешевела на 2,6%, WTI - на 2%. Давление на рынок оказывали опасения формирования существенного избытка предложения из-за увеличения добычи ОПЕК+ при сигналах снижения спроса.

В минувшие выходные восемь стран ОПЕК+ приняли решение повысить квоты на добычу нефти в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки (б/с) - такими же темпами, как в ноябре и октябре. При этом они заявили, что возьмут паузу в наращивании квот на первый квартал 2026 года.

"Это признание со стороны группы того, что в следующем году рынок может столкнуться с существенным избытком предложения, пик которого придется на начало года", - говорит аналитик ING Groep Уоррен Паттерсон.

Эксперт отмечает сохраняющуюся неопределенность в отношении последствий последних санкций в отношении российских нефтекомпаний.

"Санкции против российских производителей нефти добавили новый уровень неопределенности к прогнозам для рынка, и ОПЕК+ понимает, что чрезмерное наращивание добычи сейчас может обернуться проблемами позже", - говорит аналитик Rystad Хорхе Леон.