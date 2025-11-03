.
Мнения аналитиков
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
В РФ хотят нормативно закрепить порядок передачи налоговикам данных цифровых платформ
Минфин предлагает нормативно закрепить порядок информационного обмена российских цифровых платформ с налоговыми органами. проектом . Согласно проекту постановления правительства, подготовленному министерством, передача сведений (их объем и...
 
Компании рекордно увеличили наем внештатников
Бизнес резко увеличил наем по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). На сентябрь 2025 года в российских организациях (без учета малого и среднего бизнеса) трудилось почти 33 млн человек. Еще свыше 2 млн были заняты вне штата: около 600 тыс....
 
В РФ переработки стали главным триггером выгорания и увольнения сотрудников
Переработки перестали быть признаком лояльности и профессионализма - теперь они главный триггер выгорания и увольнения сотрудников в России, пишет "Российская газета". Баланс между работой и личной жизнью вошел в топ-5 критериев при выборе...
 
03 ноября 2025 года 09:10

Kospi обновил рекорд

Азиатские рынки акций повышаются в понедельник, южнокорейский Kospi обновил рекорд. Цены на нефть повышаются в понедельник утром, Brent торгуется на уровне $64,9 за баррель.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в понедельник, южнокорейский Kospi обновил рекордный максимум.

Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День культуры).

Поддержку азиатским рынкам оказывает заключение торгового соглашения между США и Китаем. Кроме того, оптимизм в отношении продолжения бума в сфере искусственного интеллекта поддерживает акции технологических компаний. Капитализация американского производителя чипов для ИИ-разработок Nvidia Corp. (SPB: NVDA) на прошлой неделе впервые превысила отметку $5 трлн. Котировки бумаг южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix, являющихся поставщиками Nvidia, выросли соответственно на 3,2% и 10,7%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавляет 2,5% в ходе торгов. Индикатор вырос на 20% в октябре - это лучшая динамика за месяц с 2001 года.

Объем южнокорейского экспорта в октябре увеличился на 3,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до $59,57 млрд, сообщило в выходные министерство торговли, промышленности и энергетики страны. Рост отмечен по итогам пятого месяца подряд, что обусловлено высоким спросом на производимые в стране полупроводниковые компоненты: их поставки за рубеж выросли на 25,4%, до $15,73 млрд - это рекорд для октября.

Заметный подъем на торгах в Сеуле в понедельник также показывают акции Hanwha Aerospace (+6,5%), HD Hyundai Electric (+8,6%), HD Korea Shipbuilding (+1,3%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 0,9%.

Лидерами роста в Шанхае являются бумаги Hymson Laser Technology (+11,9%), Sunshine Guojian Pharmaceutical (+10,7%), Puya Semiconductor (+10,4%).

Акции BYD Co. подешевели на 1,7%. Продажи автопроизводителя в октябре снизились второй месяц подряд - на 12%, сообщил он в воскресенье.

В Гонконге уверенно дорожают бумаги AIA Group (+4,8%), Cnooc Ltd. (+4,2%), Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (+3,8%).

Сдерживающим фактором для рынков материкового Китая и Гонконга стали данные о снижении индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе КНР. Индикатор, рассчитываемый S&P Global, уменьшился в октябре до 50,6 пункта с сентябрьских 51,2 пункта, оказавшись слабее консенсус-прогноза аналитиков (50,9 пункта).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,2%. Акции Woodside Energy подорожали на 1,3%, Santos - на 1,1%, BHP Group - подешевели на 0,2%.

Цены на нефть повышаются в понедельник на фоне решения ОПЕК+ приостановить наращивание добычи в начале следующего года.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 мск составляет $64,94 за баррель, что на $0,17 (0,26%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты выросли в цене на $0,4 (0,62%), до $64,77 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,15 (0,25%), до $61,13 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,41 (0,68%), до $60,98 за баррель.

В октябре Brent подешевела на 2,6%, WTI - на 2%. Давление на рынок оказывали опасения формирования существенного избытка предложения из-за увеличения добычи ОПЕК+ при сигналах снижения спроса.

В минувшие выходные восемь стран ОПЕК+ приняли решение повысить квоты на добычу нефти в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки (б/с) - такими же темпами, как в ноябре и октябре. При этом они заявили, что возьмут паузу в наращивании квот на первый квартал 2026 года.

"Это признание со стороны группы того, что в следующем году рынок может столкнуться с существенным избытком предложения, пик которого придется на начало года", - говорит аналитик ING Groep Уоррен Паттерсон.

Эксперт отмечает сохраняющуюся неопределенность в отношении последствий последних санкций в отношении российских нефтекомпаний.

"Санкции против российских производителей нефти добавили новый уровень неопределенности к прогнозам для рынка, и ОПЕК+ понимает, что чрезмерное наращивание добычи сейчас может обернуться проблемами позже", - говорит аналитик Rystad Хорхе Леон.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 ноября 2025 года 19:38
Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2570 п. по индексу МосБиржи на геополитических новостях
Москва. 3 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне позитивных геополитических новостей, активность торгов была невысокой из-за официального выходного в России; индекс МосБиржи превысил 2570 пунктов, достигнув уровня 1,5- недельной давности.    читать дальше
03 ноября 2025 года 19:37
Рубль укрепился в паре с юанем в понедельник на фоне пониженной активности торгов и позитивных геополитических новостей
Москва. 3 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже в понедельник; рубль укрепился в начале новой недели благодаря как позитивным геополитическим новостям, так и растущим ценам на нефть.    читать дальше
03 ноября 2025 года 15:27
Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне пониженной активности и позитивных геополитических новостей
Москва. 3 ноября. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в понедельник днем; рубль укрепляется в начале новой недели благодаря позитивным геополитическим новостям. Активность биржевых валютных торгов 3 ноября в целом пониженная из-за официального выходного дня в России.    читать дальше
03 ноября 2025 года 10:26
Изменения курса рубля утром в понедельник незначительные на фоне пониженной активности торгов
Москва. 3 ноября. Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже утром в понедельник. Изменения курса рубля в начале недели в целом незначительные на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России; некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.    читать дальше
01 ноября 2025 года 19:13
Рубль в субботу немного подешевел в паре с юанем на фоне сниженной активности рынка
Москва. 1 ноября. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в субботу, рубль немного опустился на фоне сниженной активности рынка и перед длительными праздничными выходными. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,3 руб., что на 3,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
01 ноября 2025 года 18:45
"БКС МИ" негативно оценивает перспективы акций Делимобиля
"БКС Мир инвестиций" негативно оценивает перспективы акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") и сохраняет прогнозную цену на уровне 120 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова. Согласно операционным результатам компании за 3К25, снижение...    читать дальше
01 ноября 2025 года 18:11
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ленты
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с целевой ценой 1710 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Зорина. "Результаты компании за 3К25 по выручке, EBITDA и чистой прибыли оказалась в рамках наших ожиданий, - отмечает эксперт. - Рост выручки на...    читать дальше
01 ноября 2025 года 17:16
"Финам" сохраняет рейтинг акций ExxonMobil на уровне "продавать"
"Финам" сохраняет рейтинг "продавать" для акций ExxonMobil с прогнозной стоимостью на уровне $93,9 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 18,1%, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана. "Отчетность компании за третий квартал оказалась в целом близка к...    читать дальше
01 ноября 2025 года 16:30
Нисходящие риски на рынке акций в ноябре сохранятся, рубль останется стабильным - "Велес Капитал"
Нисходящие риски на рынке акций в ноябре сохранятся, рубль останется стабильным, прогнозирует аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в ноябре, вероятно, останется во власти главным образом геополитических факторов, -...    читать дальше
01 ноября 2025 года 15:50
"Т-Инвестиции" позитивно оценивают перспективы акций ФосАгро
"Т-Инвестиции" позитивно оценивают перспективы акций "ФосАгро", говорится в комментарии аналитика Ахмеда Алиева. "Интерес к акциям производителей удобрений усиливается на фоне роста спроса, - отмечает эксперт. - Несмотря на прогнозируемое нами падение котировок, ослабление рубля на 9,2% в...    читать дальше
01 ноября 2025 года 15:20
Рубль днем умеренно опускается в паре с юанем на фоне сниженной активности рынка
Москва. 1 ноября. Китайский юань дорожает на Московской бирже днем в субботу, рубль умеренно понижается на фоне сниженной активности рынка. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,3135 руб., что на 5,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
01 ноября 2025 года 15:14
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции АФК Система с целью 11,75 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции АФК "Система" с целью 11,75 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,24%, стоп-приказ: 12,80 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что...    читать дальше
01 ноября 2025 года 14:37
"Финам" понизил прогнозную цену акций Procter & Gamble до $161
"Финам" понизил прогнозную цену акций Procter & Gamble со $165 до $161 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 7,6% и рейтингу "держать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. "C начала года акции P&G на фоне слабых результатов потеряли в цене 10,6%,...    читать дальше
01 ноября 2025 года 14:00
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 380 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 380 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков. "Сбербанк опубликовал сильные финансовые результаты по итогам 9 месяцев. Банк сохранил стабильную динамику прибыли и высокую рентабельность...    читать дальше
01 ноября 2025 года 13:30
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Chevron
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Chevron Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $142,9 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 6,9%, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана. "В третьем квартале Chevron в своих финансовых результатах...    читать дальше
