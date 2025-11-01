Рубль утром в рабочую субботу немного повышается в паре с юанем

Москва. 1 ноября. Китайский юань слегка понижается на Московской бирже на открытии сессии, рубль повышается при сниженной активности рынка в рабочую субботу.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2505 руб. (-1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,03 коп. ниже уровня действующего официального курса.

На нефтяном рынке в пятницу цены подросли. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent в пятницу составила $65,05 за баррель (+0,1%), декабрьская цена фьючерса на WTI - $60,83 за баррель (+0,7%).

Срок действия декабрьских контрактов на Brent истек с завершением торгов в пятницу.

Трейдеры оценивают баланс спроса и предложения на рынке перед намеченной на 2 ноября встречей ОПЕК+. По сообщениям СМИ, страны альянса склоняются к умеренному увеличению добычи в декабре и будут рассматривать в качестве базового сценария повышение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки.

Увеличение предложения может несколько сгладить эффект от санкций, недавно введенных США против двух крупнейших нефтяных компаний России.

Ранее агентство Reuters сообщало, что после введения новых ограничительных мер несколько индийских нефтеперерабатывающих компаний приостановили закупки нефти из РФ. При этом, по данным агентства, Indian Oil Corp. продолжает приобретать российскую нефть у поставщиков, не подпадающих под санкции.