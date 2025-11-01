Нисходящие риски на рынке акций РФ в ноябре сохраняются - "Велес Капитал"

Нисходящие риски на российском рынке акций РФ в ноябре сохраняются, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Фондовый рынок в ноябре, вероятно, главным образом останется во власти геополитических факторов с фундаментальной точки зрения, отмечает эксперт.

"Отсутствие позитивных сдвигов в разрешении украинского конфликта может привести к обновлению индексом Мосбиржи минимума прошлого года на уровне 2370 пунктов, - пишет Кожухова в прогнозе. - В то же время нейтральный геополитический фон без негативных изменений (с учетом формирования "бычьих" дивергенций по всему рынку в целом и многим акциям в частности) может способствовать попыткам восходящей коррекции с важным сопротивлением по индексу Мосбиржи у октябрьского максимума в 2757 пунктов".

Сезон отчетностей компаний за 3К и 9М25 в ноябре продолжится и даст сигналы в отношении возможных промежуточных и годовых дивидендов за 2025 год, указывает аналитик инвесткомпании. Среди кандидатов на выплату следующих промежуточных дивидендов можно назвать ПАО "Полюс", "Татнефть", "Евротранс" и "Акрон", обращает внимание она. Дивидендная интрига сохраняется по "РУСАЛу", который готовится рассмотреть вопрос о созыве собрания акционеров. Вопрос выплат таких компаний, как "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть" после недавнего введения американских санкций стал более неопределенным.

