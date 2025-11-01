Уолл-стрит закрылась в плюсе по итогам торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали корпоративные отчеты и высказывания руководителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Снижение ставки на октябрьском заседании Федрезерва не окажет значимой поддержки рынку труда, но может иметь долгосрочные последствия для инфляции, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джеффри Шмид.

"Не думаю, что снижение ставки на 25 базисных пунктов особо поможет в ослаблении напряженности на рынке труда, которая, скорее, является результатом структурных, технологических, а также демографических изменений", - говорится в заявлении Шмида, опубликованном на сайте возглавляемого им банка в пятницу.

"По моим оценкам, рынок труда в значительной степени сбалансирован, экономика сохраняет импульс к росту, тогда как инфляция остается слишком высокой", - написал он.

Шмид обеспокоен тем, что рост экономики и инвестиций будет оказывать повышательное давление на цены.

Ранее на этой неделе ФРС понизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) до 3,75-4% с 4-4,25% годовых.

Глава ФРБ Далласа Лори Логан в ходе обсуждения решения ЦБ высказывалась против снижения ставки, и скорее всего, будет поддерживать ее сохранение на прежнем уровне в декабре.

"Я не видела необходимости для снижения ставки на этой неделе, - написала Логан в тексте, подготовленном к ее выступлению в Далласе. - Мне будет трудно поддержать снижение ставки в декабре, если только не появятся явные свидетельства того, что инфляция замедляется быстрее, чем мы ожидали, или охлаждение рынка труда происходит более стремительно".

Капитализация Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подскочила на 9,6% по итогам торгов. Крупнейший в мире интернет-ритейлер отчитался о росте квартальной выручки на 13%, чистой прибыли - на 39%. Доходы облачной платформы Amazon Web Services (AWS) взлетели на 20%.

Tesla (SPB: TSLA) увеличила рыночную стоимость на 3,7%.

Microsoft Corp. (SPB: MSFT) сократила ее на 1,5%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2,7%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,1%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,2%.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели на 0,4%, хотя производитель iPhone увеличил чистую прибыль в минувшем финансовом квартале в 1,9 раза, что превзошло ожидания аналитиков, а выручка поднялась на 8% и установила новый квартальный рекорд. Компания также дала сильный прогноз на текущий финквартал.

Стоимость акций Netflix Inc. (SPB: NFLX) поднялась на 2,7% на планах компании провести их сплит в отношении 10 к 1. Агентство Reuters со ссылкой на источники также сообщило, что она рассматривает возможность покупки киностудии и стримингового бизнеса Warner Bros. Discovery (WBD).

Капитализация WBD выросла на 3,8%.

Рыночная стоимость интернет-портала Reddit подскочила на 7,5% благодаря значительному росту чистой прибыли и выручки в минувшем квартале.

Цена бумаг Chevron Corp. (SPB: CVX) повысилась на 2,7%. Одна из крупнейших нефтяных компаний США зафиксировала 21%-е снижение чистой прибыли в третьем квартале, но скорректированный показатель и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Квартальная выручка другого нефтяного гиганта - Exxon Mobil (SPB: XOM) - не оправдала ожиданий экспертов. Его бумаги подешевели на 0,3%, несмотря на превзошедший прогнозы показатель скорректированной прибыли.

Colgate-Palmolive прибавила 0,7% капитализации. Производитель потребительских товаров ухудшил годовой прогноз органического роста продаж, но получил в третьем квартале скорректированную прибыль выше ожиданий аналитиков и увеличил выручку на 2%.

Котировки акций AbbVie снизились на 4,6%. Фармкомпания в прошлом квартале сократила чистую прибыль в восемь раз.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу повысился на 0,09% и составил 47562,87 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,26% - до 6840,2 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,61% и составил 23724,96 пункта.