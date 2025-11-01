Акции Ленты в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Лента" в настоящее время в целом справедливо оценены российским фондовым рынком, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Ритейлер раскрыл ключевые финансовые показатели по итогам девяти месяцев 2025 года.

"Позитивно оцениваем результаты. Темпы роста выручки и чистой прибыли компании незначительно превысили ожидания, а уровень долговой нагрузки сохраняется на приемлемом уровне, - отмечают эксперты. - Учитывая прогнозные темпы роста финансовых показателей и уровень котировок акций эмитента, полагаем, что в настоящее время бумаги справедливо оценены рынком, однако дополнительным фактором для роста котировок может стать очередная крупная сделка M&A".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.