Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции Ленты в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
01 ноября 2025 года 09:04
Акции Ленты в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции МКПАО "Лента" в настоящее время в целом справедливо оценены российским фондовым рынком, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Ритейлер раскрыл ключевые финансовые показатели по итогам девяти месяцев 2025 года. "Позитивно оцениваем результаты. Темпы роста выручки и чистой прибыли компании незначительно превысили ожидания, а уровень долговой нагрузки сохраняется на приемлемом уровне, - отмечают эксперты. - Учитывая прогнозные темпы роста финансовых показателей и уровень котировок акций эмитента, полагаем, что в настоящее время бумаги справедливо оценены рынком, однако дополнительным фактором для роста котировок может стать очередная крупная сделка M&A". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ЛЕНТА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
Фундаментальные драйверы поддержат высокие цены на золото в среднесрочной перспективе - "КИТ Финанс Брокер"
Фундаментальные драйверы поддержат высокие цены на золото в среднесрочной перспективе, считают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "Котировки золота демонстрируют высокую волатильность, - отмечают эксперты в комментарии. - В краткосрочной перспективе рекомендуется воздержаться от позиций в активе до... читать дальше
