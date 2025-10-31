Рынок акций РФ на неделе попытался прервать падение благодаря надеждам на дальнейшее снижение ставки ЦБ

Рынок акций РФ в последнюю неделю октября попытался прервать затяжное падение и скорректироваться вверх в условиях некоторого затишья в геополитической и санкционной повестке, а также на надеждах на продолжение цикла смягчения монетарной политики ЦБ РФ на сигналах замедления инфляции в конце октября. Индекс МосБиржи в начале недели опускался ниже 2460 пунктов, но затем отыграл большую часть потерь и завершил неделю выше 2500 пунктов.

В период с 27 по 31 октября индекс МосБиржи снизился на 0,7% и составил 2525,2 пункта, индекс РТС потерял 0,7% и достиг 982,39 пункта. Декабрьский фьючерс на нефть Brent снизился на 2,5%, до $64,97 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос всего на 0,04 копейки, до 80,9756 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю с продолжения падения из-за распродаж на фоне геополитической неопределенности и ухудшения прогнозов ЦБ РФ на 2026 год после снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта (до 16,5% годовых). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля провалился ниже 2460 пунктов, а завершил день чуть ниже 2480 пунктов, обновив на закрытие сессии минимум с 19 декабря 2024 года.

Чистая прибыль "Татнефти" (-5,4%) за 9 месяцев 2025 года по РСБУ снизилась на 39% в годовом выражении (до 104,6 млрд рублей), в третьем квартале - на 30% (до 37,84 млрд рублей). Результат третьего квартала оказался выше консенсуса, собранного "Интерфаксом" (34,55 млрд рублей).

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что будет готов провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, когда придет к выводу, что на ней можно будет заключить сделку по Украине. По словам Трампа, он не хочет, чтобы потенциальная встреча закончилась без осязаемых результатов. "Я не хочу впустую тратить время", - сказал президент США американским СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в воскресенье, что предпосылок для проведения новой встречи президентов России и США пока нет. Спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил в воскресенье, что Россия видит попытки сорвать любой ее диалог с США.

Нефть Brent стабилизировалась в районе $66 за баррель после ралли неделей ранее на 8% на новостях о продвижении переговоров США и Китая и введения США санкций в отношении "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа".

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вверх за счет закрытия игроками коротких позиций в условиях локального затишья в геополитической новостной повестке, фактором давления выступила подешевевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $64 за баррель); индекс МосБиржи на подъеме протестировал рубеж 2500 пунктов, но удержать его не смог; лидерами роста выступили бумаги "ВК" (+4%).

ПАО "Интер РАО" (+2,5%) прогнозирует выручку в 2025 г. на уровне 1,6 трлн руб., EBITDA - 210 млрд руб., сообщалось в материалах гендиректора компании Сергея Дрегваля к заседанию комитета по экономической политике Совета Федерации.

Поддержку акциям Сбербанка (+1,6%) оказал вышедший отчет по МСФО: в III квартале банк получил 448,3 млрд руб. чистой прибыли против 411 млрд руб. годом ранее (прогноз - 424 млрд руб.), чистая прибыль за 9 месяцев составила 1,307 трлн руб. против 1,23 трлн руб. годом ранее (прогноз - 1,28 трлн руб.).

НК "ЛУКОЙЛ" (+1,6%) объявила о намерении продать зарубежные активы из-за введения рядом стран ограничительных мер (санкции в отношении компании введены США и Великобританией), компания начала рассмотрение потенциальных заявок.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сохранит приверженность принципам украинского урегулирования, выработанным на российско-американском саммите в Анкоридже.

Необходимость как можно быстрее завершить период высокой инфляции и при этом не допустить переохлаждения экономики лежит в основе всех решений совета директоров Банка России по ключевой ставке, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, бюджету и налогам, экономической политике.

По ее словам, инфляционные ожидания в ближайшие месяцы могут сохраниться на высоком уровне в связи с ростом цен на бензин, планируемым повышением НДС с 20% до 22%, а также изменением правил расчета утилизационного сбора на автомобили. Экономика РФ сейчас идет по сценарию постепенного выхода из перегрева, производственный потенциал нагоняет спрос, отметила глава ЦБ.

Нефть подешевела на опасениях очередного повышения поставок топлива со стороны стран ОПЕК+. Повышение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки с декабря станет базовым сценарием, который обсудят 2 ноября министры восьми стран-добровольцев ОПЕК+, сообщило агентство Bloomberg.

В среду рынок акций РФ продолжил коррекционное восстановление на фоне локального затишья в геополитической новостной повестке, фактором поддержки выступила подорожавшая вечером нефть (фьючерс на Brent превысил $65 за баррель); индекс МосБиржи поднялся выше 2520 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции ПАО "Полюс" (+4,7%), "Татнефти" (+4%), "Яндекса" (+3,7%).

МКПАО "Яндекс" по итогам III квартала 2025 года увеличило выручку по МСФО на 32% (до 366,1 млрд рублей), скорректированная EBITDA выросла на 43% (до 78,1 млрд рублей). Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса".

"Яндекс" повысил прогноз по скорр. EBITDA по итогам 2025 года и теперь оценивает, что он составит порядка 270 млрд рублей, сообщила компания. До этого ожидалось, что показатель превысит 250 млрд рублей.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил журналистам в Совете Федерации, что федеральный бюджет РФ в 2026 году при необходимости будет уточняться по мере исполнения, если средняя ключевая ставка будет складываться выше уровня, заложенного в проект, однако Минфин рассчитывает, что бюджетной политикой все же создал пространство для ее дальнейшего снижения.

Президент РФ Владимир Путин заявил в среду, что ситуация в зоне специальной военной операции складывается благоприятно для России, она обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу.

Нефть выросла на данных Минэнерго США о падении запасов сырья в стране за неделю на 6,858 млн баррелей, максимальными темпами за полтора месяца (аналитики в среднем ожидали снижения на 200 тыс. баррелей).

Выручка группы "Русагро" (+4,3%) в III квартале 2025 года до межсегментных элиминаций составила 105,85 млрд рублей, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщила компания.

ПАО "Россети Волга" (+3,7%) в январе-сентябре 2025 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 7,19 млрд рублей, что в 2,9 раза больше, чем годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

В четверг рынок акций РФ вырос третьи торги подряд, поддержку оказали данные Росстата о замедлении недельной инфляции в стране, инвесторы также оценивали поступающие геополитические новости и корпоративные финотчеты. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся к 2560 пунктам, отыграв все потери с начала недели.

По данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 21 по 27 октября составил 0,16% после повышения на 0,22% с 14 по 20 октября, на 0,21% с 7 по 13 октября, на 0,23% с 30 сентября по 6 октября. Из данных за 27 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 октября замедлилась до 8,09% с 8,19% на 20 октября (но ускорилась с 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

"ЛУКОЙЛ" (+2,1%), выставивший на продажу свои зарубежные активы после введения санкций США и Великобритании, получил и акцептовал предложение об их покупке со стороны международного сырьевого трейдера Gunvor (речь идет о приобретении 100% LUKOIL International GmbH). "ЛУКОЙЛ" также сообщил, что ключевые условия сделки сторонами согласованы и компания обязалась не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

Чистая прибыль "Норникеля" (+0,5%) за 9 месяцев 2025 года по РСБУ составила 23 млрд руб., уменьшившись на 39%, преимущественно в связи с ростом процентных расходов. Выручка ГМК за девять месяцев составила 660 млрд рублей, что на 2% выше уровня годичной давности, сообщила компания.

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" (-0,2%) по РСБУ за 9 месяцев 2025 г. снизилась на 41,3% в годовом выражении (до 14,5 млрд руб.), выручка выросла на 23% (до 42,8 млрд руб.).

Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что отдал Пентагону приказ о незамедлительном начале процесса испытаний ядерного оружия "из-за программ испытаний в других странах".

Телеканал CBS со ссылкой на информированные источники сообщил, что Индо-Тихоокеанское командование ВС США на неделе в закрытом порядке отдало приказ провести "демонстрацию силы" в Южно-Китайском море, при этом объект возможного удара неизвестен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что Россия будет действовать соответственно ситуации в случае, если какая-либо страна нарушит мораторий на испытания ядерного оружия. В Кремле подчеркнули, что недавние заявления президента США Трампа о ядерном оружии и президента РФ Владимира Путина об успешных испытаниях "Буревестника" и "Посейдона" не означают, что диалог между двумя странами зашел в тупик, и оживить его может только апелляция к атомному вооружению.

Тем временем Трамп в четверг провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, на которых удалось достичь согласия по многим вопросам. В частности, общий размер пошлин для Китая был понижен до 47% с 57%, при этом вопрос закупок Пекином российской нефти не обсуждался. Позже в четверг Трамп заявил, что Пекин может начать закупать нефть и газ из штата Аляска. По словам Трампа, он будет работать с руководством КНР над решением украинского кризиса.

Федрезерв США ожидаемо понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (до 3,75-4% годовых), также принял решение завершить сокращение объема активов на балансе с 1 декабря. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что дальнейшее уменьшение ставки в декабре остается открытым вопросом и не гарантировано. После этого оценка рынком вероятности снижения ставки в декабре опустилась до 71% с 90%.

В четверг оставили неизменными ключевые ставки Банк Японии и Европейский центральный банк (ЕЦБ), что совпало с ожиданиями.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выстрелили акции ПАО "ВУШ Холдинг" (+19,3%) на новостях о выкупе компанией 20 тыс. своих акций с рынка в рамках программы buyback (действует до 25 августа 2026г, объем программы - 1,5 млн бумаг или 1,3% от УК). Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" (+5,6%) по РСБУ в январе-сентябре выросла на 40% (до 28,7 млрд руб.), прибыль ПАО "Россети Юг" (+1,3%) выросла на 19% (до 3,19 млрд рублей).

В пятницу рынок акций РФ вернулся к снижению из-за фиксации прибыли игроками после трехдневного коррекционного роста, факторами давления выступили подешевевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $64,9 за баррель) и опасения эскалации геополитической напряженности в свете недавних заявлений президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях. Индекс МосБиржи опустился в район 2525 пунктов, растеряв часть прироста предыдущих дней.

В МИД КНР выразили надежду, что Вашингтон не будет пересматривать свои обязательства в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что распоряжение Трампа о возобновлении ядерных испытаний необходимо прояснить.

"Приказ президента Трампа Пентагону о незамедлительном возобновлении испытаний ядерного оружия требует дополнительных разъяснений. Американский президент желает испытать ядерный арсенал страны "наравне" с другими ядерными державами. Дело, однако, в том, что другие державы не проводят ядерные испытания, поскольку это запрещено Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)", - написал Ульянов в четверг в соцсети Х. Он подчеркнул, что "Россия недавно проводила испытания систем доставки, а не ядерных взрывных устройств", что не имеет отношения к ДВЗЯИ.

В период с 27 по 31 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Россети Центр" (-8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-6%), ПАО "Группа Астра" (-5%), ПАО "Южуралзолото" (-5%); лучше рынка оказались акции ПАО "ВУШ Холдинг" (+13%), МТС-Банка (+7%), ПАО "ИВА" (+7%).

Рынок акций РФ в начале ноября сохранит попытки коррекционного восстановления, отыгрывая поступающие геополитические и корпоративные новости; также игроки будут следить за данными Росстата о динамике инфляции. Для индекса МосБиржи коридор колебаний в начале ноября может составить 2400-2650 пунктов, для индекса РТС - 950-1050 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".