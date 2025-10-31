Рубль в пятницу отыграл утренние потери и немного повысился в паре с юанем на фоне подрастающей нефти

Москва. 31 октября. Китайский юань развернулся вниз на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль, напротив, отыграл утренние потери и немного повысился на фоне позитивной динамики цен на нефть. Рост волатильности рубля обусловлен закрытием позиций после налоговых выплат октября и перед длительными праздничными выходными.

4 ноября в России отмечается праздник - День народного единства. В этом году он выпал на вторник, поэтому выходными днями в РФ будут 2, 3 и 4 ноября (воскресенье, понедельник, вторник). Суббота, 1 ноября - рабочий день.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,2605 руб., что на 3,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 ноября на 47,19 копейки, до 80,9756 руб./$1, и, напротив, опустил курс евро на 0,01 копейки, до 93,3893 руб./EUR1.

"Несмотря на подготовку к периоду уплаты налогов (28 и 31 октября) за неделю рубль ослаб на 1,2% до 11,3 руб./юань, растеряв все укрепление, произошедшее после заседания ЦБ в пятницу, 24 октября. Некоторое давление на курс мог оказать дополнительный спрос на юаневую ликвидность в преддверии праздников, о чем может говорить нахождение ставок RUSFAR CNY в зоне положительных значений (0,1-0,2%) в последнее время", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Цены на нефть перешли к умеренному росту вечером в пятницу, но могут завершить месяц снижением более чем на 2%.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $65,02 за баррель, что на 0,09% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,25%, до $60,71 за баррель.

Трейдеры оценивают баланс спроса и предложения на рынке перед намеченной на 2 ноября встречей ОПЕК+. По сообщениям СМИ, страны альянса склоняются к умеренному увеличению добычи в декабре и будут рассматривать в качестве базового сценария повышение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки.

Увеличение предложения может несколько сгладить эффект от санкций, недавно введенных США против двух крупнейших нефтяных компаний России. Ранее Reuters сообщало, что после введения новых ограничительных мер несколько индийских нефтеперерабатывающих компаний приостановили закупки нефти из РФ. При этом, по данным агентства, Indian Oil Corp. продолжает приобретать российскую нефть у поставщиков, не подпадающих под санкции.

Агентство Reuters также сообщило со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия может понизить цены на нефть для азиатских покупателей в декабре до минимумов за несколько месяцев в условиях избытка предложения.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 30 октября опустилась на 10 базисных пунктов, до 16,27% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц осталась в пятницу на прежнем уровне - 16,63% годовых, версия на три месяца уменьшилась на три базисных пункта и составила 17,54% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев понизились на 1 базисный пункт до 19,52% годовых соответственно.