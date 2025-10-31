"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Сбербанка

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка с целевой ценой на горизонте 12 месяцев 384 рубля для обоих типов бумаг, что предполагает потенциал роста на 29,2% и 30,6% соответственно, сообщается в материале инвесткомпании.

"Благодаря своему положению в секторе, сильному бренду и эффективной бизнес-модели Сбер весьма уверенно смотрится в финансовом плане в этом году, несмотря на сложную операционную среду, - отмечает заместитель руководителя отдела анализа акций "Финама" Игорь Додонов. - Мы ожидаем, что экономика РФ в предстоящие годы сможет избежать рецессии, а Банк России продолжит смягчение ДКП. Как результат, мы рассчитываем, что доходы по основным направлениям деятельности и прибыль Сбера продолжат расти, при достаточно высоком показателе ROE, а прочная капитальная позиция позволит банку и далее платить щедрые дивиденды".

Эксперт указывает, что акции Сбербанка по-прежнему торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам EM, и считает, что они интересны для среднесрочных покупок.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.