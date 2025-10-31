Высока вероятность движения котировок нефти к годовым минимумам в ближайшие недели - "Велес Капитал"

Высока вероятность движения котировок нефти Brent к годовым минимумам на уровне $58,44 /барр. в ближайшие недели, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Цены на нефть Brent придерживаются среднесрочного и долгосрочного медвежьего тренда, который сохраняет актуальность как минимум при положении котировок ниже $70/барр., - отмечает эксперт. - Важное долгосрочное сопротивление на данный момент расположено у $73,50/барр. Факторами, препятствующими покупкам, по-прежнему выступают неопределенные перспективы мирового спроса на нефть и, в частности, попытки Европы расширить использование альтернативных источников энергии, которые ограничивают эффект ужесточения санкций против РФ".

Кроме того, Кожухова напоминает, что ОПЕК+ на заседании 2 ноября может объявить об очередном увеличении нефтедобычи на 137 тыс барр/день в декабре, компенсируя возможные перебои с поставками.

"Для возвращения к уверенному росту нефти, вероятно, понадобятся значительные перебои с мировым предложением. В ближайшие недели актуальными остаются риски движения котировок к годовому минимуму $58,44 /барр.", - прогнозирует аналитик.

