"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Аэрофлота с целью 44,06 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Аэрофлота" с целью 44,06 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,26%, стоп-приказ: 57,38 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Несмотря на формальный рост выручки на 8% в 3К25, скорректированная чистая прибыль компании рухнула на 74%, а операционная маржа практически исчезла, отмечают аналитики. Падение валовой прибыли на 45% и прибыли от продаж на 82%, по их мнению, свидетельствует о потере контроля над затратами.

Эксперты инвесткомпании считают, что рост пассажиропотока не компенсирует эффект высокой базы прошлого года и вынужденных отмен рейсов. Сертификация ремонтного подразделения не окажет существенного влияния на финансовые результаты в среднесрочной перспективе.

"С технической точки зрения актив находится в фазе устойчивого нисходящего тренда, формируя последовательно более низкие минимумы. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 57,38 руб. риск на портфель составит 0,91%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,02", - указывают в "Финаме".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.