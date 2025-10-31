Акции МДМГ по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок, отмечается в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

МДМГ объявила финансовые результаты за 3К25 и девять месяцев 2025 года: общая выручка Группы за девять месяцев 2025 года увеличилась на 28,4%, до 30,9 млрд рублей, при этом в третьем квартале выручка выросла на 40,3% г/г, достигнув 11,6 млрд рублей. Сопоставимая выручка (LFL) Группы за девять месяцев 2025 года увеличилась на 15,6%, достигнув 27,8 млрд рублей.

Аналитики сервиса позитивно оценивают результаты МДМГ, темпы роста выручки компании за девять месяцев текущего года оказались в рамках ожиданий.

По оценкам экспертов, акции МДМГ торгуются при форвардном мультипликаторе EV/EBITDA ''25 и ''26 на уровне 7,0х и 5,5х, что чуть ниже медианы сектора "Медицина и фармацевтика".

По мнению аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции", акции МДМГ сохраняют привлекательность для долгосрочного инвестора.

