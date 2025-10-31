Рубль днем опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 31 октября. Китайский юань дорожает на Московской бирже днем в пятницу, рубль понижается на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,3545 руб., что на 6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Недельное снижение рубля составило 1,8% на закрытии позиций после налоговых выплат октября и перед длительными праздничными выходными.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 55 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,24 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 67 копеек, до 93,84 руб./EUR1.

Юань попытается в пятницу закрепиться в верхней части диапазона 11-11,5 руб./юань, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"Во второй половине текущей недели, после прохождения граничных сроков налоговых выплат, сформировался умеренный тренд к поступательному ослаблению рубля, - отмечает аналитик. - В четверг курсовые котировки на бирже сместились в верхнюю часть текущего диапазона 11-11,5 руб./юань и сегодня, вероятно, будут пытаться закрепиться в этом районе. На внебиржевом рынке стоимость доллара пока не может устойчиво уйти выше 80 руб., что связано с по-прежнему высокой активностью предложения иностранной валюты. В целом на внутреннем валютном рынке сохраняется повышенная волатильность, которая характерна как для биржевого, так и для внебиржевого сегментов".

По оценке эксперта, поступательность общего тренда и одновременная волатильность, с одной стороны указывают на общую сбалансированность валютного рынка, а с другой - на чувствительность рынка к действиям крупных участников, которые достаточно активны в последние недели.

"Рассчитывая на дальнейший рост активности импортеров, мы сохраняем ожидания смещения курсовых котировок к концу осени в диапазон 11,5-12 руб./юань, - прогнозирует Попов. - В пятницу ориентируемся на закрепление стоимости юаня в верхней части текущего торгового диапазона 11-11,5 руб./юань".

Курс пары юань/рубль попробует закрепиться выше 11,3 руб./юань, а котировки нефти Brent рискуют закончить неделю ближе к $64 за баррель, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В четверг рубль тяготел к ослаблению, - отмечают эксперты. - Умеренное давление на российскую валюту могло оказать снижение рыночных ставок. Сегодня курс CNY/RUB находится у 11,34 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют к доллару США. В целом курс в текущих условиях попробует закрепиться выше 11,3 руб./юань".

Нефтяные цены в четверг умеренно снизились. На взгляд аналитиков банка, укрепление доллара играло против нефти. В пятницу фьючеры Brent торгуются у $64,7 за баррель. Эксперты полагают, что на фоне неожиданно слабых утренних данных из Китая котировки рискуют закончить неделю ближе к $64 за баррель.

Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают в минусе третий месяц подряд.

Давление на рынок оказывают ожидания избытка предложения на фоне продолжающегося наращивания добычи странами ОПЕК+. Встреча ОПЕК+ намечена 2 ноября, и по данным СМИ, страны склоняются к очередному умеренному увеличению добычи в декабре. Базовым сценарием станет повышение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки, сообщило ранее Bloomberg.

Между тем статданные из Китая, опубликованные в пятницу, показали ослабление деловой активности в промышленном секторе, что ухудшает перспективы спроса на нефть. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе в октябре опустился до минимальных с апреля 49 пунктов с 49,8 пункта в октябре. Значение ниже 50 пунктов говорит о спаде активности.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия может понизить цены на нефть для азиатских покупателей в декабре до минимумов за несколько месяцев в условиях избытка предложения.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $64,77 за баррель, что на 0,34% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,36%, до $60,34 за баррель.

В октябре цены снизились более чем на 2%.

Трейдеры также продолжают оценивать последствия санкций США в отношении российских нефтекомпаний "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Роснефть" (MOEX: ROSN). Ранее Reuters сообщало, что несколько индийских нефтеперерабатывающих компаний уже приостановили закупки российской нефти вслед за введением новых санкций. При этом, по данным агентства, Indian Oil Corp. продолжает приобретать российскую нефть у компаний, не подпадающих под санкции.