Мнения аналитиков
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций ЭЛ5-Энерго
31 октября 2025 года 15:36
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций ЭЛ5-Энерго
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций ПАО "ЭЛ5-Энерго" с целевой ценой 0,8 рубля за бумагу, сообщается в материале аналитика Анастасии Егазарян. "Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 3К25 и 9М25, которые оказались преимущественно в рамках наших ожиданий или незначительно ниже, - отмечает эксперт. - Важным позитивным моментом стало существенное сокращение валового и чистого долга - на 25% за 9М25, коэффициент ЧД/EBITDA опустился до 1.2х. Можно констатировать, что компания успешно решила задачу по сокращению долговой нагрузки, то есть дивидендные выплаты могут быть возобновлены. Мы подтверждаем позитивный взгляд на акции "ЭЛ5-Энерго". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ЭЛ5/ЭНЕРГО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
31 октября 2025 года 19:50
Рынок акций РФ на неделе попытался прервать падение благодаря надеждам на дальнейшее снижение ставки ЦБ
Рынок акций РФ в последнюю неделю октября попытался прервать затяжное падение и скорректироваться вверх в условиях некоторого затишья в геополитической и санкционной повестке, а также на надеждах на продолжение цикла смягчения монетарной политики ЦБ РФ на сигналах замедления инфляции в конце октября. Индекс МосБиржи в начале недели опускался ниже 2460 пунктов, но затем отыграл большую часть потерь и завершил неделю выше 2500 пунктов. читать дальше
.31 октября 2025 года 19:32
Рубль в пятницу отыграл утренние потери и немного повысился в паре с юанем на фоне подрастающей нефти
Москва. 31 октября. Китайский юань развернулся вниз на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль, напротив, отыграл утренние потери и немного повысился на фоне позитивной динамики цен на нефть. Рост волатильности рубля обусловлен закрытием позиций после налоговых выплат октября и перед длительными праздничными выходными. читать дальше
.31 октября 2025 года 19:30
Москва. 31 октября. Рынок акций РФ в пятницу возобновил снижение под давлением продаж игроков, фиксировавших прибыль после трехдневного коррекционного роста, фактором давления выступили опасения эскалации геополитической напряженности после заявлений президента США Дональда Трампа по ядерным испытаниям, в то время как нефть возобновила рост (фьючерс на Brent превысил $65 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2525 пунктов, завершив неделю и месяц в "минусе". читать дальше
.31 октября 2025 года 19:02
Прогнозный курс пары рубль/доллар на начало 2026 года составляет около 87 руб./$1 с возможным ослаблением до 96 руб./$1 к концу года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Ильи Федорова. "В начале 2026 года из-за временных факторов ослабление рубля будет идти более плавно, чем мы... читать дальше
.31 октября 2025 года 18:31
Акции Транснефти, Т-Технологий и Россети Ленэнерго могут быть лучше рынка в ноябре - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Транснефти", "Т-Технологий" и "Россети Ленэнерго" могут быть лучше рынка в ноябре, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "В фокусе инвесторов в ноябре - компании, завершившие отчетный период с сильными финансовыми показателями, - отмечают эксперты. - Мы выбрали... читать дальше
.31 октября 2025 года 18:02
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка с целевой ценой на горизонте 12 месяцев 384 рубля для обоих типов бумаг, что предполагает потенциал роста на 29,2% и 30,6% соответственно, сообщается в материале инвесткомпании. "Благодаря своему положению в... читать дальше
.31 октября 2025 года 17:33
Высока вероятность движения котировок нефти к годовым минимумам в ближайшие недели - "Велес Капитал"
Высока вероятность движения котировок нефти Brent к годовым минимумам на уровне $58,44 /барр. в ближайшие недели, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Цены на нефть Brent придерживаются среднесрочного и долгосрочного медвежьего тренда, который... читать дальше
.31 октября 2025 года 17:00
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Аэрофлота" с целью 44,06 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,26%, стоп-приказ: 57,38 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на формальный рост... читать дальше
.31 октября 2025 года 16:37
ции МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок, отмечается в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". МДМГ объявила финансовые результаты за 3К25 и девять месяцев 2025 года: общая выручка Группы за девять... читать дальше
.31 октября 2025 года 16:01
Высоки риски коррекции цены нефти в диапазон $50-55 за баррель Brent, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Котировки нефти демонстрируют устойчивую нисходящую тенденцию в октябре 2025 года, - отмечают эксперты. - Ключевыми факторами давления на цены выступают расширение предложения... читать дальше
.31 октября 2025 года 15:16
Москва. 31 октября. Китайский юань дорожает на Московской бирже днем в пятницу, рубль понижается на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,3545 руб., что на 6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Недельное снижение рубля составило 1,8% на закрытии позиций после налоговых выплат октября и перед длительными праздничными выходными. читать дальше
.31 октября 2025 года 15:05
"Финам" повысил рейтинг акций Mastercard Inc. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $625,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 12,9%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Бумаги эмитента за последние... читать дальше
.31 октября 2025 года 14:40
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций класса H China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) с прогнозной стоимостью на уровне 5,10 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 23,2%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Отчет эмитента за третий... читать дальше
.31 октября 2025 года 14:15
Драйверов для роста котировок акций ПАО "Фикс прайс" в краткосрочной перспективе нет, считают аналитики телегам-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за третий квартал текущего года. "Компания замедляет темпы роста на фоне более успешных конкурентов,... читать дальше
.31 октября 2025 года 13:51
Акции "Аэрофлота" на текущих уровнях переоценены, прогнозная стоимость составляет 55 рублей за штуку, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова. Эмитент опубликовал слабые результаты за III квартал 2025 года по РСБУ, констатирует эксперт. "Компания... читать дальше
