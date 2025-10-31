"Финам" повысил рейтинг акций Mastercard до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Mastercard Inc. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $625,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 12,9%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Бумаги эмитента за последние несколько недель заметно скорректировались вниз при общем продолжающемся росте американского фондового рынка. На наш взгляд, это выглядит неоправданно, учитывая сохраняющийся достаточно сильный фундаментальный профиль компании, что подтверждается недавней позитивной отчетностью за третий квартал, - пишет эксперт. - В связи с этим считаем текущий ценовой уровень бумаг Mastercard привлекательным для формирования среднесрочных длинных позиций. Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг рассчитана методом дисконтированных денежных потоков (ДДП)".

Риски, по мнению Додонова, связаны с более существенным, чем предполагается, ухудшением глобальной экономической конъюнктуры, например из-за каких-то новых мер администрации Дональда Трампа в экономической или торговой политиках, а также из-за дальнейшей эскалации геополитической напряженности.

Кроме того, отмечает он, в мире в последние годы в большом количестве появляются различные финтех-компании, которые могут в перспективе оказать давление на положение Mastercard на рынке платежных услуг.

Mastercard Inc. является оператором одной из крупнейших международных платежных систем, действующей в 210 странах и объединяющей около 22 тыс. финучреждений. Ежегодно в системе компании обрабатывается более 160 млрд финансовых транзакций, а общий годовой объем проведенных платежей достигает $10 трлн.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.