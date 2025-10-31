.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" повысил рейтинг акций Mastercard до "покупать"
.
31 октября 2025 года 15:05
"Финам" повысил рейтинг акций Mastercard до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Mastercard Inc. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $625,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 12,9%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Бумаги эмитента за последние несколько недель заметно скорректировались вниз при общем продолжающемся росте американского фондового рынка. На наш взгляд, это выглядит неоправданно, учитывая сохраняющийся достаточно сильный фундаментальный профиль компании, что подтверждается недавней позитивной отчетностью за третий квартал, - пишет эксперт. - В связи с этим считаем текущий ценовой уровень бумаг Mastercard привлекательным для формирования среднесрочных длинных позиций. Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг рассчитана методом дисконтированных денежных потоков (ДДП)". Риски, по мнению Додонова, связаны с более существенным, чем предполагается, ухудшением глобальной экономической конъюнктуры, например из-за каких-то новых мер администрации Дональда Трампа в экономической или торговой политиках, а также из-за дальнейшей эскалации геополитической напряженности. Кроме того, отмечает он, в мире в последние годы в большом количестве появляются различные финтех-компании, которые могут в перспективе оказать давление на положение Mastercard на рынке платежных услуг. Mastercard Inc. является оператором одной из крупнейших международных платежных систем, действующей в 210 странах и объединяющей около 22 тыс. финучреждений. Ежегодно в системе компании обрабатывается более 160 млрд финансовых транзакций, а общий годовой объем проведенных платежей достигает $10 трлн. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-MASTERCARD-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
31 октября 2025 года 19:50
Рынок акций РФ на неделе попытался прервать падение благодаря надеждам на дальнейшее снижение ставки ЦБ
Рынок акций РФ в последнюю неделю октября попытался прервать затяжное падение и скорректироваться вверх в условиях некоторого затишья в геополитической и санкционной повестке, а также на надеждах на продолжение цикла смягчения монетарной политики ЦБ РФ на сигналах замедления инфляции в конце октября. Индекс МосБиржи в начале недели опускался ниже 2460 пунктов, но затем отыграл большую часть потерь и завершил неделю выше 2500 пунктов. читать дальше
.31 октября 2025 года 19:32
Рубль в пятницу отыграл утренние потери и немного повысился в паре с юанем на фоне подрастающей нефти
Москва. 31 октября. Китайский юань развернулся вниз на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль, напротив, отыграл утренние потери и немного повысился на фоне позитивной динамики цен на нефть. Рост волатильности рубля обусловлен закрытием позиций после налоговых выплат октября и перед длительными праздничными выходными. читать дальше
.31 октября 2025 года 19:30
Москва. 31 октября. Рынок акций РФ в пятницу возобновил снижение под давлением продаж игроков, фиксировавших прибыль после трехдневного коррекционного роста, фактором давления выступили опасения эскалации геополитической напряженности после заявлений президента США Дональда Трампа по ядерным испытаниям, в то время как нефть возобновила рост (фьючерс на Brent превысил $65 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2525 пунктов, завершив неделю и месяц в "минусе". читать дальше
.31 октября 2025 года 19:02
Прогнозный курс пары рубль/доллар на начало 2026 года составляет около 87 руб./$1 с возможным ослаблением до 96 руб./$1 к концу года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Ильи Федорова. "В начале 2026 года из-за временных факторов ослабление рубля будет идти более плавно, чем мы... читать дальше
.31 октября 2025 года 18:31
Акции Транснефти, Т-Технологий и Россети Ленэнерго могут быть лучше рынка в ноябре - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Транснефти", "Т-Технологий" и "Россети Ленэнерго" могут быть лучше рынка в ноябре, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "В фокусе инвесторов в ноябре - компании, завершившие отчетный период с сильными финансовыми показателями, - отмечают эксперты. - Мы выбрали... читать дальше
.31 октября 2025 года 18:02
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка с целевой ценой на горизонте 12 месяцев 384 рубля для обоих типов бумаг, что предполагает потенциал роста на 29,2% и 30,6% соответственно, сообщается в материале инвесткомпании. "Благодаря своему положению в... читать дальше
.31 октября 2025 года 17:33
Высока вероятность движения котировок нефти к годовым минимумам в ближайшие недели - "Велес Капитал"
Высока вероятность движения котировок нефти Brent к годовым минимумам на уровне $58,44 /барр. в ближайшие недели, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Цены на нефть Brent придерживаются среднесрочного и долгосрочного медвежьего тренда, который... читать дальше
.31 октября 2025 года 17:00
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Аэрофлота" с целью 44,06 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,26%, стоп-приказ: 57,38 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на формальный рост... читать дальше
.31 октября 2025 года 16:37
ции МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок, отмечается в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". МДМГ объявила финансовые результаты за 3К25 и девять месяцев 2025 года: общая выручка Группы за девять... читать дальше
.31 октября 2025 года 16:01
Высоки риски коррекции цены нефти в диапазон $50-55 за баррель Brent, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Котировки нефти демонстрируют устойчивую нисходящую тенденцию в октябре 2025 года, - отмечают эксперты. - Ключевыми факторами давления на цены выступают расширение предложения... читать дальше
.31 октября 2025 года 15:36
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций ПАО "ЭЛ5-Энерго" с целевой ценой 0,8 рубля за бумагу, сообщается в материале аналитика Анастасии Егазарян. "Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 3К25 и 9М25, которые оказались преимущественно в рамках наших ожиданий или... читать дальше
.31 октября 2025 года 15:16
Москва. 31 октября. Китайский юань дорожает на Московской бирже днем в пятницу, рубль понижается на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,3545 руб., что на 6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Недельное снижение рубля составило 1,8% на закрытии позиций после налоговых выплат октября и перед длительными праздничными выходными. читать дальше
.31 октября 2025 года 14:40
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций класса H China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) с прогнозной стоимостью на уровне 5,10 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 23,2%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Отчет эмитента за третий... читать дальше
.31 октября 2025 года 14:15
Драйверов для роста котировок акций ПАО "Фикс прайс" в краткосрочной перспективе нет, считают аналитики телегам-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за третий квартал текущего года. "Компания замедляет темпы роста на фоне более успешных конкурентов,... читать дальше
.31 октября 2025 года 13:51
Акции "Аэрофлота" на текущих уровнях переоценены, прогнозная стоимость составляет 55 рублей за штуку, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова. Эмитент опубликовал слабые результаты за III квартал 2025 года по РСБУ, констатирует эксперт. "Компания... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.