"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Sinopec

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций класса H China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) с прогнозной стоимостью на уровне 5,10 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 23,2%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Отчет эмитента за третий квартал показал положительную динамику чистой и операционной прибыли, несмотря на снижение выручки, констатирует эксперт.

Компания на фоне фокуса на нефтепереработке розничной реализации сохраняет неплохой уровень прибыльности даже в условиях снижения мировых цен на нефть, отмечает он.

Кроме того, говорится в обзоре Кауфмана, благодаря стабильной генерации свободного денежного потока Sinopec продолжает выплачивать привлекательные дивиденды с прогнозной доходностью более 8%.

"Мы подтверждаем позитивный взгляд на акции китайского нефтепереработчика на этом фоне", - пишет аналитик "Финама".

Среди ключевых рисков для эмитента, по мнению Кауфмана, можно отметить возможность сокращения маржи нефтепереработки или замедления темпов роста экономики Китая и, как следствие, снижения спроса на нефтепродукты. В долгосрочной перспективе бизнес Sinopec может пострадать от роста доли электромобилей в Китае.

