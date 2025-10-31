Драйверов для роста цены акций "Фикс прайса" в краткосрочной перспективе нет - "ВТБ Моя Аналитика"

Драйверов для роста котировок акций ПАО "Фикс прайс" в краткосрочной перспективе нет, считают аналитики телегам-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за третий квартал текущего года.

"Компания замедляет темпы роста на фоне более успешных конкурентов, в краткосрочной перспективе мы не видим драйверов для увеличения стоимости бумаг", - отмечают эксперты в комментарии.

