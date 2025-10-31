Рубль утром немного опускается на фоне дешевеющей нефти

Москва. 31 октября. Китайский юань повышается на Московской бирже утром в пятницу, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,33 руб. (+3,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,48 коп. выше уровня действующего официального курса.

Юань попытается в пятницу закрепиться в верхней части диапазона 11-11,5 руб./юань, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"Во второй половине текущей недели, после прохождения граничных сроков налоговых выплат, сформировался умеренный тренд к поступательному ослаблению рубля, - отмечает аналитик. - В четверг курсовые котировки на бирже сместились в верхнюю часть текущего диапазона 11-11,5 руб./юань и сегодня, вероятно, будут пытаться закрепиться в этом районе. На внебиржевом рынке стоимость доллара пока не может устойчиво уйти выше 80 руб., что связано с по-прежнему высокой активностью предложения иностранной валюты. В целом на внутреннем валютном рынке сохраняется повышенная волатильность, которая характерна как для биржевого, так и для внебиржевого сегментов".

По оценке эксперта, поступательность общего тренда и одновременная волатильность, с одной стороны, указывают на общую сбалансированность валютного рынка, а с другой - на чувствительность рынка к действиям крупных участников, которые достаточно активны в последние недели.

"Рассчитывая на дальнейший рост активности импортеров, мы сохраняем ожидания смещения курсовых котировок к концу осени в диапазон 11,5-12 руб./юань, - прогнозирует Попов. - В пятницу ориентируемся на закрепление стоимости юаня в верхней части текущего торгового диапазона 11-11,5 руб./юань".

Пара рубль/юань, скорее всего, вернется к уровню 12 руб./юань до конца текущего года, прогнозирует эксперт "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

В свою очередь, доллар и евро к концу года могут вернуться к отметкам 85 руб./$1 и 100 руб./EUR1, говорится в его комментарии.

"Рубль резко ослаб, курсы инвалют в среднем прибавили 1%. Доллар вернулся выше 80 руб., евро вновь над 93 руб., а юань - по 11,3 руб., - отмечает аналитик. - Поддержка для рубля пока исходит от факторов роста налогов и повышения прогноза средней ключевой ставки ЦБ на 2026 год. Тем не менее к фискальным издержкам бизнес адаптируется, явного ускорения инфляции не происходит, и регулятор в декабре может опять снизить стоимость фондирования на 50 б.п. Также в ближайшие месяцы отработает эффект временного лага между отгрузкой сырья и оплатой - пока в страну приходит валюта по высокому курсу барреля, но вскоре будет учет более низких цен фьючерсов, и общее предложение валюты от экспортеров способно сократиться".

Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают в минусе как неделю, так и весь октябрь.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $64,7 за баррель, что на 0,4% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,53%, до $60,24 за баррель.

На этой неделе цены как Brent, так и WTI снизились более чем на 2%, в октябре - примерно на 3%.

Давление на рынок оказывают ожидания избытка предложения нефти. Трейдеры ждут очередной встречи ОПЕК+, которая состоится 2 ноября. По данным СМИ, страны склоняются к очередному умеренному увеличению добычи в декабре, базовым сценарием станет повышение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки.

Трейдеры продолжают оценивать последствия санкций США в отношении российских нефтекомпаний "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Роснефть" (MOEX: ROSN).

Ранее Reuters сообщало, что несколько индийских нефтеперерабатывающих компаний уже приостановили закупки российской нефти вслед за введением новых санкций. При этом, по данным агентства, Indian Oil Corp. продолжает приобретать российскую нефть у компаний, не подпадающих по санкции.

Глава французской TotalEnergies (SPB: TOT) Патрик Пуяннэ заявил в ходе телеконференции для инвесторов в четверг, что последние санкции США в отношении российских компаний оказывают реальное влияние на цены на нефть. Он отметил, что рынок недооценивает влияние этих санкций, в то время как в компании начинают видеть реальный эффект.