Норникель сможет улучшить свои финансовые результаты по итогам 2025 года - "БКС МИ"

ГМК "Норильский никель" сможет улучшить свои финансовые результаты по итогам 2025 года, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Николай Масликов.

"Норильский никель" опубликовал финансовые результаты за 9 месяцев по РСБУ: выручка компании составила 660 млрд руб. (+2% год к году, г/г), при этом валовая прибыль сократилась на 6% г/г и составила 225 млрд руб. на фоне роста себестоимости (+8% г/г).

"РСБУ не отражает полной картины, однако видно, что прибыль по РСБУ за 6 месяцев (59 млрд руб.) сменилась убытком - это снижает перспективы выплат и без того невысоких потенциальных дивидендов по итогам 9 месяцев, - пишут эксперты в комментарии. - Мы ожидаем, что компания сможет улучшить свои финансовые результаты по итогу года на фоне высоких темпов роста цен на основные металлы (медь и металлы платиновой группы)".

Аналитики сохраняют "нейтральный" взгляд на "Норникель" и указывают, что на данный момент в спотовых ценах мультипликатор Р/Е компании торгуется выше среднеисторических значений (10х против 8х). Они считают, что основными драйверами для компании будут дальнейшее снижение ключевой ставки и ослабление рубля.

