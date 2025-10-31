Юань попытается закрепиться в верхней части диапазона 11-11,5 руб./юань - ПСБ

Юань попытается в пятницу закрепиться в верхней части диапазона 11-11,5 руб./юань, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"Во второй половине текущей недели, после прохождения граничных сроков налоговых выплат, сформировался умеренный тренд к поступательному ослаблению рубля, - отмечает аналитик. - В четверг курсовые котировки на бирже сместились в верхнюю часть текущего диапазона 11-11,5 руб./юань и сегодня, вероятно, будут пытаться закрепиться в этом районе. На внебиржевом рынке стоимость доллара пока не может устойчиво уйти выше 80 руб., что связано с по-прежнему высокой активностью предложения иностранной валюты. В целом на внутреннем валютном рынке сохраняется повышенная волатильность, которая характерна как для биржевого, так и для внебиржевого сегментов".

По оценке эксперта, поступательность общего тренда и одновременная волатильность, с одной стороны указывает на общую сбалансированность валютного рынка, а с другой - на чувствительность рынка к действиям крупных участников, которые достаточно активны в последние недели.

"Рассчитывая на дальнейший рост активности импортеров, мы сохраняем ожидания смещения курсовых котировок к концу осени в диапазон 11,5-12 руб/юань, - прогнозирует Попов. - В пятницу ориентируемся на закрепление стоимости юаня в верхней части текущего торгового диапазона 11-11,5 руб./юань".

