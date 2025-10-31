"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Фикс прайса

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Фикс прайс" с целевой ценой 2,77 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

"Фикс Прайс" представил свои операционные и финансовые результаты за 3К25: компания опередила консенсус-прогноз и расчеты экспертов "Велес Капитала" по EBITDA, тогда как остальные метрики в целом соответствовали ожиданиям.

Рост выручки составил 5,9% г/г, продемонстрировав небольшое ускорение относительно первой половины года, подчеркивает Михайлин. Ускорение произошло на фоне улучшения динамики сопоставимых продаж с +0,6% до +1,7%. Весь прирост LFL обеспечил средний чек, в то время как трафик продолжал снижаться теми же темпами.

"Значимое улучшение трафика у ритейлера, скорее всего, произойдет только в следующем году, - прогнозирует аналитик. - Рентабельность EBITDA улучшилась относительно первой половины года за счет более высокой валовой маржи и снижения доли расходов на персонал. Мы ожидаем дальнейшего улучшения рентабельности в 4К на фоне сезонных факторов. Прогноз по открытиям был подтвержден на уровне 700 магазинов net. Исходя из результатов за 9 мес., мы прогнозируем, что дивиденды компании по итогам 2025 года составят около 8 млрд руб. Такая выплата обеспечила бы доходность в 13%, что выглядит привлекательно для однократной выплаты".

