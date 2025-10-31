Цены на нефть завершают неделю в минусе

Фондовые индексы США завершили торги в четверг снижением. Фондовые индексы Китая и Гонконга снижаются, биржа Японии растет. Цены на нефть опускаются и завершают неделю в минусе, Brent торгуется у $64,6 за баррель.

Фондовые индексы США завершили сессию четверга в минусе, инвесторы оценивали отчетности компаний и заявления главы Федрезерва относительно ближайших перспектив денежно-кредитной политики.

Американский ЦБ на заседании в среду ожидаемо опустил базовую ставку на 25 базисных пунктов, однако председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что вопрос о дальнейшем ее снижении в этом году остается открытым. В случае затягивания информационного вакуума будет разумным проявить больше осторожности при принятии решения по ставке в декабре, отметил он. Из-за продолжающегося шатдауна в США не публикуются официальные статданные.

В разгар сезона отчетности участники рынка внимательно изучали квартальные результаты, а также прогнозы крупнейших компаний.

Alphabet Inc. (SPB: GOOG) получила рекордную выручку в третьем квартале, которая превзошла ожидания аналитиков. Котировки ее акций выросли на 2,5%.

Microsoft Corp. (SPB: MSFT) потеряла 2,9% рыночной стоимости, а Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - 11,3%, несмотря на их сильные квартальные результаты. Обе компании прогнозируют существенное увеличение капиталовложений, в том числе инвестиций в технологии искусственного интеллекта.

Бумаги Cardinal Health подскочили в цене на 15,4%. Один из ведущих американских дистрибьютеров лекарственных препаратов улучшил прогноз скорректированной прибыли на текущий год.

Капитализация оператора сети ресторанов Chipotle Mexican Grill упала на 18,2% после того как он ухудшил годовой прогноз продаж.

Акции Comcast Corp. подешевели на 4,2%, хотя скорректированная прибыль и выручка крупнейшего американского интернет-провайдера и оператора кабельного телевидения за прошлый квартал оказались лучше ожиданий рынка.

Котировки Fox Corp. поднялись на 7,7%. Финансовые показатели медиакомпании превысили прогнозы экспертов.

Фармацевтические Eli Lilly (SPB: LLY) и Bristol Myers Squibb увеличили капитализацию на 3,8% и 7,1% соответственно на позитивной отчетности.

Цена акций Kimberly-Clark Corp. выросла на 3%. Квартальные результаты производителя потребительских товаров оказались лучше ожиданий экспертов.

Рыночная стоимость Starbucks Corp. снизилась на 1,2%. Чистая прибыль владельца крупнейшей в мире сети кофеен упала почти в семь раз в четвертом квартале 2025 фингода.

Биотехнологическая Biogen Inc. нарастила чистую прибыль и выручку в третьем квартале, однако ухудшила годовой прогноз для скорректированной прибыли из-за расходов на покупку активов. Капитализация компании увеличилась на 1,2%.

Бумаги Hershey Co. опустились в цене на 2,4%, хотя квартальные результаты производителя шоколада оказались сильнее ожиданий аналитиков.

Стоимость акций Altria Group упала на 7,8%. Одна из крупнейших табачных компаний мира в третьем квартале увеличила чистую прибыль, но ее выручка за вычетом акцизов оказалась хуже прогнозов рынка.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии опустился на 0,23% - до 47522,12 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 снизилось на 0,99% - до 6822,34 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,57% и закрылся на отметке 23581,14 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не показывают единой динамики, инвесторы оценивают статданные из Японии и Китая.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:32 мск увеличилось на 1,8%.

Как стало известно в пятницу, объем промышленного производства в Японии в сентябре увеличился на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1,5% в августе. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 1,5%.

Тем временем розничные продажи в стране в прошлом месяце увеличились на 0,3% к августу. Показатель поднялся на 0,5% относительно сентября прошлого года, тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,7%.

Безработица в Японии в сентябре осталась на уровне 2,6%, тогда как аналитики прогнозировали ее снижение до 2,5%.

В число лидеров роста на бирже в Токио входят бумаги Socionext, Konami и Murata Manufacturing, дорожающие более чем на 10%. Капитализация Hitachi увеличивается на 8,7%, Japan Tobacco - на 8,5%.

Цена акций Oriental Land показывает самое существенное снижение - на 10,2%. Также дешевеют бумаги Nidec (-6,7%), Panasonic (-6,4%), Nissan Motor (-5%).

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,55%, гонконгский Hang Seng - на 0,74%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре понизился до 49 пунктов по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения, до 49,6 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индикатора стало минимальным с апреля и седьмой пятый месяц остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в промышленном секторе.

Тем временем китайский PMI сферы услуг и строительства вырос до 50,1 пункта по сравнению с 50 пунктами в сентябре, хотя эксперты ожидали его сохранения на прежнем уровне.

Сводный PMI опустился до 50 пунктов с 50,6 пункта в прошлом месяце, обновив минимум с декабря 2022 года.

На Гонконгской фондовой бирже наиболее сильно снижаются котировки бумаг чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 4,9%, а также Xinyi Solar Holdings (на 4,8%) и BYD Co. (на 3,7%).

Акции Alibaba Group Holding (SPB: BABA) теряют в цене 2,8%, Tencent (SPB: 700) - 2,1%, Hong Kong Exchanges & Clearing - 2%.

Между тем бумаги Hansoh Pharmaceutical Group подорожали на 4,2%, Sino Biopharmaceutical - на 3,8%, AIA Group - на 2,5%, CSPC Pharmaceutical - на 2,4%, WH Group - на 2,2%, PetroChina - на 1,4%.

Южнокорейский индекс Kospi повысился на 0,6%.

Рыночная стоимость крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics увеличилась на 2,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - подскочила на 9,3%, авиаперевозчика Korean Air Lines - сократилась на 1,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 1% и 0,4% соответственно.

Тем временем цена акций Commonwealth Bank повысилась на 0,7%, Westpac Banking - на 1,1%.

Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают в минусе как неделю, так и весь октябрь.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $64,62 за баррель, что на $0,38 (0,58%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,08 (0,12%), до $65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,42 (0,69%), до $60,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,09 (0,15%), до $60,57 за баррель.

На этой неделе цены как Brent, так и WTI снизились более чем на 2%, в октябре - примерно на 3%.

Давление на рынок оказывают ожидания избытка предложения нефти. Трейдеры ждут очередной встречи ОПЕК+, которая состоится 2 ноября. По данным СМИ, страны склоняются к очередному умеренному увеличению добычи в декабре, базовым сценарием станет повышение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки.

Между тем, статданные из Китая, опубликованные в пятницу, показали ослабление деловой активности в промышленном секторе, что ухудшает перспективы спроса на нефть. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе в октябре опустился до минимальных с апреля 49 пунктов с 49,8 пункта в октябре. Значение ниже 50 пунктов говорит о спаде активности.

Трейдеры также продолжают оценивать последствия санкций США в отношении российских нефтекомпаний "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть".

Ранее Reuters сообщало, что несколько индийских нефтеперерабатывающих компаний уже приостановили закупки российской нефти вслед за введением новых санкций. При этом, по данным агентства, Indian Oil Corp. продолжает приобретать российскую нефть у компаний, не подпадающих по санкции.

Глава французской TotalEnergies Патрик Пуяннэ заявил в ходе телеконференции для инвесторов в четверг, что последние санкции США в отношении российских компаний оказывают реальное влияние на цены на нефть. Он отметил, что рынок недооценивает влияние этих санкций, в то время как в компании начинают видеть реальный эффект.