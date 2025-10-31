Цены рублевых корпбондов в пятницу будут консолидироваться

Москва. 31 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу будут консолидироваться на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков и ожиданий возможного продолжения цикла монетарного смягчения ЦБ РФ; сдерживать покупателей будут опасения эскалации геополитической напряженности в свете последних заявлений президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 21 по 27 октября составил 0,16% после повышения на 0,22% с 14 по 20 октября, на 0,21% с 7 по 13 октября, на 0,23% с 30 сентября по 6 октября. Из данных за 27 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 октября замедлилась до 8,09% с 8,19% на 20 октября (но ускорилась с 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Президент США, говоря о ядерных испытаниях, подразумевал лишь их проведение в случае аналогичных шагов других стран, а КНР и РФ не осуществляли взрывы ядерных зарядов, заявил в четверг кандидат на пост главы Стратегического командования ВС США вице-адмирал Ричард Коррелл.

Ранее в четверг Трамп написал в соцсети Truth Social: "Из-за программ испытаний в других странах я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно".

Позднее Трамп утверждал, что возобновление США ядерных испытаний после 30-летнего моратория целесообразно в связи с тем, что такие испытания проводятся другими странами.

В МИД КНР выразили надежду, что Вашингтон не будет пересматривать свои обязательства в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что проводить испытания ядерного оружия необходимо время от времени даже при отсутствии угроз, чтобы убедиться, что оно функционирует должным образом.

Между тем, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что распоряжение Трампа о возобновлении ядерных испытаний необходимо прояснить.

"Приказ президента Трампа Пентагону о незамедлительном возобновлении испытаний ядерного оружия требует дополнительных разъяснений. Американский президент желает испытать ядерный арсенал страны "наравне" с другими ядерными державами. Дело, однако, в том, что другие державы не проводят ядерные испытания, поскольку это запрещено Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)", - написал Ульянов в четверг в соцсети Х. Он подчеркнул, что "Россия недавно проводила испытания систем доставки, а не ядерных взрывных устройств", что не имеет отношения к ДВЗЯИ.

В США основные индексы акций накануне снизились на 0,2-1,6% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали отчетности компаний и заявления главы Федрезерва относительно ближайших перспектив денежно-кредитной политики.

Американский ЦБ на заседании в среду ожидаемо опустил базовую ставку на 25 базисных пунктов, однако председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что вопрос о дальнейшем ее снижении в этом году остается открытым. В случае затягивания информационного вакуума будет разумным проявить больше осторожности при принятии решения по ставке в декабре, отметил он. Из-за продолжающегося шатдауна в США не публикуются официальные статданные.

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский индекс ASX Australia не изменился, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,02-1,2%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре понизился до 49 пунктов по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения, до 49,6 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индикатора стало минимальным с апреля и седьмой месяц остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в промышленном секторе.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены снижаются и завершают в "минусе" неделю и весь октябрь.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 8:45 мск в пятницу составила $64,57 за баррель (-0,7% и +0,1% в четверг), декабрьская цена фьючерса на WTI - $60,12 за баррель (-0,7% и +0,2% накануне).

На неделе цены Brent и WTI снизились более чем на 2%, в октябре - примерно на 3%.

Давление на рынок оказывают ожидания избытка предложения нефти. Трейдеры ждут очередной встречи ОПЕК+, которая состоится 2 ноября. По данным СМИ, страны склоняются к очередному умеренному увеличению добычи в декабре, базовым сценарием станет повышение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки.

Трейдеры также продолжают оценивать последствия санкций США в отношении российских нефтекомпаний "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Роснефть" (MOEX: ROSN). Ранее агентство Reuters сообщало, что несколько индийских нефтеперерабатывающих компаний уже приостановили закупки российской нефти вслед за введением новых санкций. При этом, по данным агентства, Indian Oil Corp. продолжает приобретать российскую нефть у компаний, не подпадающих по санкции.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 2,4 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 25,856 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,537 млрд рублей. При этом котировки большинства корпоративных облигаций продемонстрировали позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 октября вырос на 0,14% и составил 117,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,17%, поднявшись до 1172,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-28" (+0,9%), "СистемаАФК-1P-21-боб" (+0,62%), "СистемаАФК-1P-11-боб" (+0,49%) и "Аэрофлот-П01-БО-01" (+0,43%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД 001P-03R" (-0,81%), "ГПБ-001Р-19Р" (-0,43%) и "ГПБ-001Р-17Р" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ХК "Новотранс" зафиксировала объем каждого из выпусков 3-летних облигаций серии 002P-01 с фиксированными купонами и серии 002P-02 с плавающими купонами на уровне 8,5 млрд руб. Компания установила финальный ориентир ставки фиксированного купона облигаций серии 002Р-01 на уровне 16% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 17,23% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ флоатера серии 002Р-02 установлен на уровне 225 б.п. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 30 октября, изначально суммарный объем выпусков планировался на уровне 10 млрд руб. По займам предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ООО "ГК "Новотранс". Техразмещение запланировано на 1 ноября. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер после теста №8). Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 002P объемом 100 млрд руб., зарегистрированной в начале октября.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила финальный ориентир ставки ежемесячных купонов облигаций серии БО-П21 со сроком обращения 3,1 года объемом не более 3 млрд рублей на уровне 13% годовых. Сбор заявок на выпуск с возможностью обмена в акции прошел 30 октября. Номинал одной облигации - 50 тыс. рублей. Дополнительно инвестор в облигации получает возможность по истечении полугода обращения (с даты окончания 6-го купона) облигаций обменять их на акции ПАО "ГК "Самолет" с премией 30% к референсной цене акции в случае выполнения необходимых условий (для целей исполнения могут быть использованы акции имеющегося квазиказначейского пакета и денежные средства). Референсная цена акции представляет собой среднеарифметическое значение цен закрытия акции по итогам основной торговой сессии на Мосбирже за 5 торговых дней до открытия книги заявок и за период сбора книги заявок. Техразмещение запланировано на 1 ноября, выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №13. Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование текущего корпоративного публичного долга.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) 31 октября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии БО-005Р-04 объемом от 10 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 160 б.п. Техразмещение запланировано на 12 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Стройдорсервис" 10 ноября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на приобретение дебютных годовых облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - не выше 22,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере не выше 24,98% годовых. Техразмещение запланировано на 13 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. По займу предусмотрен ковенантный пакет.

МКПАО "Яндекс" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) планирует 13 ноября собрать заявки на облигации серии 001Р-03 с переменным купоном объемом не менее 20 млрд рублей. Срок обращения нового флоатера будет определен позднее, он составит от двух до трех лет. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России пока не называется. Техразмещение запланировано на 18 ноября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

МФК "Вэббанкир" установила ставку 16-го купона облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года на уровне 21,5% годовых. Компания в декабре 2024 года завершила размещение выпуска номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 74,48% займа на 111,717 млн рублей. Выпуск размещался с 14 августа. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ плюс 5% годовых. Также по займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов и равномерная амортизация в последний год обращения.