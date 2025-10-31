.
Мнения аналитиков
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Минэкономразвития считает, что аргументов для продления антисанкционных корпоративных мер нет
Временные антисанкционные корпоративные меры в 2022 году принимались для адаптации бизнеса к новым условиям, а не в качестве норм постоянного действия на период давления, аргументов для их продления нет, считает директор департамента корпоративного...
 
Банки пересматривают условия по выданным кредитам
Клиенты банков пожаловались на внезапные изменения условий по ссудам, выяснили "Известия". В отдельных случаях кредитные организации без предупреждения пересчитывают график платежей, исходя из более продолжительного срока выплат, что приводит к...
 
Инвесторам предложат облигации, обеспеченные кредитками
Т-банк решил упаковать часть портфеля кредитных карт в ценные бумаги: 31 октября "Т-инвестиции" открыли сбор заявок инвесторов на участие в выпуске облигаций, которые обеспечены требованиями по кредиткам, сообщил "Ведомостям" финансовый директор,...
 
31 октября 2025 года 09:10

Цены рублевых корпбондов в пятницу будут консолидироваться

Москва. 31 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу будут консолидироваться на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков и ожиданий возможного продолжения цикла монетарного смягчения ЦБ РФ; сдерживать покупателей будут опасения эскалации геополитической напряженности в свете последних заявлений президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 21 по 27 октября составил 0,16% после повышения на 0,22% с 14 по 20 октября, на 0,21% с 7 по 13 октября, на 0,23% с 30 сентября по 6 октября. Из данных за 27 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 октября замедлилась до 8,09% с 8,19% на 20 октября (но ускорилась с 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Президент США, говоря о ядерных испытаниях, подразумевал лишь их проведение в случае аналогичных шагов других стран, а КНР и РФ не осуществляли взрывы ядерных зарядов, заявил в четверг кандидат на пост главы Стратегического командования ВС США вице-адмирал Ричард Коррелл.

Ранее в четверг Трамп написал в соцсети Truth Social: "Из-за программ испытаний в других странах я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно".

Позднее Трамп утверждал, что возобновление США ядерных испытаний после 30-летнего моратория целесообразно в связи с тем, что такие испытания проводятся другими странами.

В МИД КНР выразили надежду, что Вашингтон не будет пересматривать свои обязательства в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что проводить испытания ядерного оружия необходимо время от времени даже при отсутствии угроз, чтобы убедиться, что оно функционирует должным образом.

Между тем, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что распоряжение Трампа о возобновлении ядерных испытаний необходимо прояснить.

"Приказ президента Трампа Пентагону о незамедлительном возобновлении испытаний ядерного оружия требует дополнительных разъяснений. Американский президент желает испытать ядерный арсенал страны "наравне" с другими ядерными державами. Дело, однако, в том, что другие державы не проводят ядерные испытания, поскольку это запрещено Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)", - написал Ульянов в четверг в соцсети Х. Он подчеркнул, что "Россия недавно проводила испытания систем доставки, а не ядерных взрывных устройств", что не имеет отношения к ДВЗЯИ.

В США основные индексы акций накануне снизились на 0,2-1,6% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали отчетности компаний и заявления главы Федрезерва относительно ближайших перспектив денежно-кредитной политики.

Американский ЦБ на заседании в среду ожидаемо опустил базовую ставку на 25 базисных пунктов, однако председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что вопрос о дальнейшем ее снижении в этом году остается открытым. В случае затягивания информационного вакуума будет разумным проявить больше осторожности при принятии решения по ставке в декабре, отметил он. Из-за продолжающегося шатдауна в США не публикуются официальные статданные.

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский индекс ASX Australia не изменился, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,02-1,2%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре понизился до 49 пунктов по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения, до 49,6 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индикатора стало минимальным с апреля и седьмой месяц остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в промышленном секторе.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены снижаются и завершают в "минусе" неделю и весь октябрь.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 8:45 мск в пятницу составила $64,57 за баррель (-0,7% и +0,1% в четверг), декабрьская цена фьючерса на WTI - $60,12 за баррель (-0,7% и +0,2% накануне).

На неделе цены Brent и WTI снизились более чем на 2%, в октябре - примерно на 3%.

Давление на рынок оказывают ожидания избытка предложения нефти. Трейдеры ждут очередной встречи ОПЕК+, которая состоится 2 ноября. По данным СМИ, страны склоняются к очередному умеренному увеличению добычи в декабре, базовым сценарием станет повышение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки.

Трейдеры также продолжают оценивать последствия санкций США в отношении российских нефтекомпаний "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Роснефть" (MOEX: ROSN). Ранее агентство Reuters сообщало, что несколько индийских нефтеперерабатывающих компаний уже приостановили закупки российской нефти вслед за введением новых санкций. При этом, по данным агентства, Indian Oil Corp. продолжает приобретать российскую нефть у компаний, не подпадающих по санкции.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 2,4 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 25,856 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,537 млрд рублей. При этом котировки большинства корпоративных облигаций продемонстрировали позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 октября вырос на 0,14% и составил 117,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,17%, поднявшись до 1172,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-28" (+0,9%), "СистемаАФК-1P-21-боб" (+0,62%), "СистемаАФК-1P-11-боб" (+0,49%) и "Аэрофлот-П01-БО-01" (+0,43%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД 001P-03R" (-0,81%), "ГПБ-001Р-19Р" (-0,43%) и "ГПБ-001Р-17Р" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ХК "Новотранс" зафиксировала объем каждого из выпусков 3-летних облигаций серии 002P-01 с фиксированными купонами и серии 002P-02 с плавающими купонами на уровне 8,5 млрд руб. Компания установила финальный ориентир ставки фиксированного купона облигаций серии 002Р-01 на уровне 16% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 17,23% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ флоатера серии 002Р-02 установлен на уровне 225 б.п. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 30 октября, изначально суммарный объем выпусков планировался на уровне 10 млрд руб. По займам предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ООО "ГК "Новотранс". Техразмещение запланировано на 1 ноября. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер после теста №8). Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 002P объемом 100 млрд руб., зарегистрированной в начале октября.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила финальный ориентир ставки ежемесячных купонов облигаций серии БО-П21 со сроком обращения 3,1 года объемом не более 3 млрд рублей на уровне 13% годовых. Сбор заявок на выпуск с возможностью обмена в акции прошел 30 октября. Номинал одной облигации - 50 тыс. рублей. Дополнительно инвестор в облигации получает возможность по истечении полугода обращения (с даты окончания 6-го купона) облигаций обменять их на акции ПАО "ГК "Самолет" с премией 30% к референсной цене акции в случае выполнения необходимых условий (для целей исполнения могут быть использованы акции имеющегося квазиказначейского пакета и денежные средства). Референсная цена акции представляет собой среднеарифметическое значение цен закрытия акции по итогам основной торговой сессии на Мосбирже за 5 торговых дней до открытия книги заявок и за период сбора книги заявок. Техразмещение запланировано на 1 ноября, выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №13. Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование текущего корпоративного публичного долга.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) 31 октября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии БО-005Р-04 объемом от 10 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 160 б.п. Техразмещение запланировано на 12 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Стройдорсервис" 10 ноября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на приобретение дебютных годовых облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - не выше 22,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере не выше 24,98% годовых. Техразмещение запланировано на 13 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. По займу предусмотрен ковенантный пакет.

МКПАО "Яндекс" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) планирует 13 ноября собрать заявки на облигации серии 001Р-03 с переменным купоном объемом не менее 20 млрд рублей. Срок обращения нового флоатера будет определен позднее, он составит от двух до трех лет. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России пока не называется. Техразмещение запланировано на 18 ноября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

МФК "Вэббанкир" установила ставку 16-го купона облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года на уровне 21,5% годовых. Компания в декабре 2024 года завершила размещение выпуска номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 74,48% займа на 111,717 млн рублей. Выпуск размещался с 14 августа. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ плюс 5% годовых. Также по займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов и равномерная амортизация в последний год обращения.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
31 октября 2025 года 14:40
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Sinopec
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций класса H China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) с прогнозной стоимостью на уровне 5,10 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 23,2%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Отчет эмитента за третий...    читать дальше
31 октября 2025 года 14:15
Драйверов для роста цены акций "Фикс прайса" в краткосрочной перспективе нет - "ВТБ Моя Аналитика"
Драйверов для роста котировок акций ПАО "Фикс прайс" в краткосрочной перспективе нет, считают аналитики телегам-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за третий квартал текущего года. "Компания замедляет темпы роста на фоне более успешных конкурентов,...    читать дальше
31 октября 2025 года 13:34
ПСБ положительно оценивает акции МДМГ
Банк ПСБ положительно оценивает перспективы цены акций МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя"), говорится в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. Эмитент раскрыл операционные результаты за третий квартал 2025 года. Сильный рост выручки в третьем квартале во многом...    читать дальше
31 октября 2025 года 13:10
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ленты
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с прогнозной стоимостью 2672 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Результаты "Ленты" за за III квартал и девять месяцев 2025 года подтверждают устойчивое восстановление бизнеса и грамотное управление...    читать дальше
31 октября 2025 года 12:48
Норникель сможет улучшить свои финансовые результаты по итогам 2025 года - "БКС МИ"
ГМК "Норильский никель" сможет улучшить свои финансовые результаты по итогам 2025 года, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Николай Масликов. "Норильский никель" опубликовал финансовые результаты за 9 месяцев по РСБУ: выручка компании составила 660 млрд руб....    читать дальше
31 октября 2025 года 12:25
Сильные фундаментальные показатели Ленты уже отражены в цене акций - инвестбанк "Синара"
Сильные фундаментальные показатели МКПАО "Лента" уже отражены в цене акций, считает старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Константин Белов. "Показатели "Ленты" в 3К25 оставались высокими, - отмечает эксперт в комментарии. - Значительное увеличение выручки обусловлено как органическим...    читать дальше
31 октября 2025 года 12:04
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку перспектив акций АЛРОСА
"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку перспектив акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии аналитиков. "Из отчетности "АЛРОСА" за 9 месяцев по РСБУ видно, что прибыль от продаж и чистая прибыль ключевых активов компании остаются в отрицательной зоне, - отмечают эксперты. - Причина в...    читать дальше
31 октября 2025 года 11:45
Акции Фикс прайса пока не интересны для инвестиций - ПСБ
Акции ПАО "Фикс прайс" пока не интересны для инвестиций, говорится в обзоре аналитиков банка ПСБ. "Отчетность "Фикс прайс" за 9 месяцев 2025 года оцениваем негативно, - пишут эксперты. - LfL-выручка растет слабо: в отчетном периоде прибавила всего 1,3% с учетом эффекта високосного года (без его...    читать дальше
31 октября 2025 года 10:58
Курс пары рубль/юань попробует закрепиться выше 11,30 руб./юань в пятницу - банк "Санкт-Петербург"
Курс пары рубль/юань попробует закрепиться выше 11,30 руб./юань, а котировки нефти Brent рискуют закончить неделю ближе к $64/барр., говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "В четверг рубль тяготел к ослаблению, - отмечают эксперты. - Умеренное давление на российскую валюту могло оказать...    читать дальше
31 октября 2025 года 10:37
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Oilfield Services класса H
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Oilfield Services класса H с прогнозной стоимостью 8,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что соответствует потенциалу роста на 11,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. С учетом прогнозных дивидендов на горизонте 12 месяцев...    читать дальше
31 октября 2025 года 10:21
Рубль утром немного опускается на фоне дешевеющей нефти
Москва. 31 октября. Китайский юань повышается на Московской бирже утром в пятницу, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти.    читать дальше
31 октября 2025 года 10:15
Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2550-2580 пунктов в пятницу - "Финам"
Вероятна консолидация рынка акций в пятницу после трехдневного роста, индекс Мосбиржи может закрепиться в диапазоне 2550-2580 пунктов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Ярослава Кабакова. Российский рынок завершил четверг ростом: индекс Мосбиржи прибавил 1,2% и закрепился...    читать дальше
31 октября 2025 года 09:56
Юань попытается закрепиться в верхней части диапазона 11-11,5 руб./юань - ПСБ
Юань попытается в пятницу закрепиться в верхней части диапазона 11-11,5 руб./юань, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. "Во второй половине текущей недели, после прохождения граничных сроков налоговых выплат, сформировался умеренный тренд к...    читать дальше
31 октября 2025 года 09:39
Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2500-2600 пунктов в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2500-2600 пунктов в пятницу, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. "Индекс Мосбиржи в четверг прибавил 1,6%, закрывшись на уровне 2557 пунктов, обороты чуть выше предыдущего дня - 69 млрд...    читать дальше
31 октября 2025 года 09:30
Пара рубль/юань, скорее всего, вернется к уровню 12 руб./юань до конца текущего года - БКС Экспресс
Пара рубль/юань, скорее всего, вернется к уровню 12 руб./юань до конца текущего года, прогнозирует эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. В свою очередь, доллар и евро к концу года могут вернуться к отметкам 85 руб./$1 и 100 руб./EUR1, говорится в комментарии. "Рубль резко ослаб, курсы инвалют в...    читать дальше
