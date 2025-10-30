Рынок акций РФ в четверг поднялся к 2560п по индексу МосБиржи, отыграв недельные потери

Москва. 30 октября. Рынок акций РФ в четверг продолжил коррекционное восстановление, подогретое данными Росстата о замедлении недельной инфляции в стране, инвесторы также оценивали поступающие геополитические новости и корпоративные финотчеты. Индекс МосБиржи вырос третьи торги подряд и на фоне ослабления рубля поднялся к 2560 пунктам, отыграв все потери с начала недели.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2557,48 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1000,78 пункта (+0,1%); лидировали в росте акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+3,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,1%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+2,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 октября, составил 80,5037 руб. (+1,03 рубля).

Подорожали также акции "ВК" (MOEX: VKCO) (+2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,1%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9% и +1,7% "префы"), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,8%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +1,8% "префы"), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,2%).

"ЛУКОЙЛ", выставивший на продажу свои зарубежные активы после введения санкций США и Великобритании, получил и акцептовал предложение об их покупке со стороны международного сырьевого трейдера Gunvor. Речь идет о приобретении 100% LUKOIL International GmbH, говорится в сообщении российской НК. "ЛУКОЙЛ" отмечает, что ключевые условия сделки сторонами согласованы. Компания обязалась не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

Чистая прибыль "Норникеля" за 9 месяцев 2025 года по РСБУ составила 23 млрд руб., уменьшившись на 39%, преимущественно в связи с ростом процентных расходов. Выручка ГМК за девять месяцев составила 660 млрд рублей, что на 2% выше уровня годичной давности, сообщила компания. Рост выручки обусловлен преимущественно динамикой цен на реализуемые виды металлопродукции, пояснил представитель компании. Себестоимость за январь-сентябрь 2025 года составила 434 млрд руб., увеличившись на 7%, в первую очередь в связи с инфляционным ростом расходов.

Подешевели в четверг акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

Скорректированная прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в III квартале 2025 года составила 11,4 млрд руб., сообщила компания. Как уточняется, показатель скорректирован на эффекты страхового урегулирования, курсовой переоценки, дивидендов дочерней компании, а также на резерв по сомнительным долгам. Годом ранее скорректированная прибыль авиакомпании была на уровне 24,4 млрд руб. (сравнение с этим показателем не приводится, поскольку использованы разные методики расчета).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ за 9 месяцев 2025 г. снизилась на 41,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 14,5 млрд руб., сообщила компания. Выручка составила 42,8 млрд руб. (+22,6%).

Согласно вышедшим накануне вечером данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 21 по 27 октября составил 0,16% после повышения на 0,22% с 14 по 20 октября, на 0,21% с 7 по 13 октября, на 0,23% с 30 сентября по 6 октября. С начала месяца цены к 27 октября выросли на 0,79%, с начала года - на 5,11%. Из данных за 27 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 октября замедлилась до 8,09% с 8,19% на 20 октября (но ускорилась с 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал Пентагону приказ о незамедлительном начале процесса испытаний ядерного оружия. "Из-за программ испытаний в других странах я поручил Военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Индо-Тихоокеанское командование ВС США на этой неделе в закрытом порядке отдало приказ провести "демонстрацию силы" в Южно-Китайском море, при этом объект возможного удара неизвестен, сообщает телеканал CBS со ссылкой на информированные источники.

Сенатор-демократ Эд Марки призвал администрацию президента США Дональда Трампа обсудить с Россией ядерное разоружение. В эфире MSNBC Марки заявил, что переговоры с Россией - "наш единственный реальный путь избежать ядерной катастрофы".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что Россия будет действовать соответственно ситуации в случае, если какая-либо страна нарушит мораторий на испытания ядерного оружия. В Кремле подчеркивают, что недавние заявления президента США Трампа о ядерном оружии и президента РФ Владимира Путина об успешных испытаниях "Буревестника" и "Посейдона" не означают, что диалог между двумя странами зашел в тупик, и оживить его может только апелляция к атомному вооружению.

Также Песков заявил, что пока никакой субстантивной реакции со стороны Вашингтона на предложение президента РФ Владимира Путина по поводу Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не было, продвижения в этом вопросе пока нет.

Тем временем Трамп в четверг провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, на которых удалось достичь согласия по многим вопросам. По словам Трампа, он будет работать с руководством КНР над решением украинского кризиса. "Мы вместе посмотрим, можно ли что-то сделать", - сказал он американским журналистам в самолете после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Трампа, на этой встрече, состоявшейся в Южной Корее, стороны уделили много времени данной теме.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в четверг уверенно вырос, достигнув сопротивления 2560 пунктов, при этом подъем бумаг был практически фронтальным. Покупателям мог придать уверенности отчет Росстата по инфляции - она вернулась к снижению как в недельном, так и в годовом выражении. Хороший рост показали тяжеловесные акции "ЛУКОЙЛа" на новостях о продаже зарубежных активов. Кроме того, рубль немного ослаб.

Глобальные инвесторы оценивают итоги встречи лидеров США и Китая и решения ключевых монетарных регуляторов. Торговая напряженность стала ниже, но не все противоречия решены. ФРС снизила ставки, но инвесторов разочаровали комментарии главы регулятора Джерома Пауэлла о том, что дальнейшее снижение ставок в этом году маловероятно. ЕЦБ, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15% годовых. Предварительная оценка ВВП еврозоны за 3 квартал оказалась сильнее прогнозов. В пятницу будут опубликованы октябрьские индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг Китая от NBS. В еврозоне выйдет предварительный индекс потребительских цен за минувший месяц. На российском рынке "Европлан" (MOEX: LEAS) представит отчет по РСБУ за 9 месяцев, совет директоров компании обсудит дивиденды.

"В пятницу возможно сохранение умеренно позитивных настроений, сдерживать активность покупателей может приближение длинных праздников. Прогноз по индексу МосБиржи на 31 октября - колебания в рамках 2475-2575 пунктов", - считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи в четверг поднялся в район сопротивления 2560 пунктов. После введения западных антироссийских санкций сохраняется нейтральный внешнеполитический новостной фон. Однако нет и новостей, которые могли бы спровоцировать разворот долгосрочного нисходящего тренда.

Неопределенность относительно "ЛУКОЙЛа" частично снизилась: покупателем зарубежных активов станет международная энергетическая группа Gunvor Group со штаб-квартирой в Швейцарии. Сообщается, что ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами. На неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выступила в Государственной Думе и Совете Федерации, где подтвердила вектор на снижение ключевой ставки, даже несмотря на возможное ускорение инфляции из-за повышения НДС. Ожидания снижения ставки, а также отдельные макроэкономические данные оказали поддержку рынку. Так, инфляционные ожидания в октябре не изменились, а недельная инфляция снизилась с 0,22% до 0,16%, отметил Федосов.

Аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов также полагает, что поддержку рынку акций РФ оказали данные Росстата о замедлении недельной инфляции, что временно снизило опасения инвесторов относительно дальнейшего ускорения роста цен. В то же время на внешнем фоне сохраняется напряженность: инвесторы оценивают новости о новых приказах США по испытаниям ядерного оружия, демонстрацию силы в Южно-Китайском море и комментарии Трампа о планах совместной работы с КНР по украинскому вопросу. Рынок отмечает отсутствие ярко выраженных оптимистичных сигналов со стороны геополитики, что выступает сдерживающим фактором для роста акций, считает Магомедов.

Несмотря на краткосрочный отскок рынка акций РФ вверх, инвесторы сохраняют осторожность из-за неопределенности вокруг новых западных санкций и политики Банка России по ключевой ставке. Данные о замедлении инфляции дали временное облегчение, поскольку до следующего заседания Банка России ситуация может поменяться неоднократно, поэтому инвесторы не спешат наращивать позиции в акциях. В целом российский рынок акций остается в фазе технической стабилизации: значимых идей для сильного роста или новых распродаж пока нет, и большинство участников предпочитает выжидательную тактику в условиях неопределенности, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи пытается выйти из нисходящего канала и закрепиться выше недавней поддержки у 2520 пунктов, но основные ожидания остаются в диапазоне консолидации 2500-2700 пунктов до появления новых драйверов, заключил представитель "Финама".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "ЛУКОЙЛа" выросли на фоне новостей о получении предложения от Gunvor Group о приобретении "дочки" НК, владеющей зарубежными активами - LUKOIL International GmbH. Успешная продажа активов может влиять на дивидендные перспективы "ЛУКОЙЛа", который со своей стороны принял предложение.

Индексы МосБиржи и РТС продолжают развивать коррекционное повышение, целями которого могут стать отметки 2590 пунктов и 1010 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в своем выступлении в Госдуме РФ придерживалась осторожного тона в отношении монетарной политики, но заявила, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки в 2026 году, отметила аналитик.

В Азии в четверг настроения инвесторов ухудшились, индексы перешли к снижению (японский Nikkei 225 сократил прирост до 0,04%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), "минусуют" Европа (индекс FTSE не изменился, DAX, CAC 40 просели на 0,02-0,8%), нет единого вектора в США (к 18:50 МСК индекс Dow вырос на 0,4%, а S&P500 и Nasdaq просели на 0,5-1,1%).

Федрезерв накануне ожидаемо понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (до 3,75-4% годовых), также принял решение завершить сокращение объема активов на балансе с 1 декабря.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания назвал текущее решение о снижении ставки мерой по управлению рисками, которая должна приблизить ЦБ к более нейтральной денежно-кредитной политике, как и сентябрьское понижение стоимости заимствований. При этом он отметил, что дальнейшие шаги - это уже "другое дело", и вопрос о декабрьском решении остается открытым.

После выступления Пауэлла оценка рынком вероятности снижения ставки в декабре опустилась до 71% с 90%.

Банк Японии в четверг сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, что совпало с ожиданиями. Ставка находится на максимальном уровне с октября 2008 года. Японский центробанк также подтвердил намерение и далее повышать ставки, если ситуация в экономике будет развиваться согласно его прогнозам.

ВВП Франции в третьем квартале увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете национального статистического института Insee, представившего предварительные данные. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,1%.

Объем ВВП Германии в третьем квартале 2025 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщило Федеральное статистическое агентство, представившее предварительные данные. Это совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не стал менять все три основные процентные ставки по итогам октябрьского заседания, завершившегося в четверг. Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам оставлена на уровне 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка по маржинальным кредитам - 2,4%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка. Ставки удерживаются на этих уровнях с июля.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены стабилизировались, инвесторы оценивают прогресс на американо-китайских переговорах и ждут решения ОПЕК+ по квотам на декабрь.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $64,96 за баррель (+0,1% и +0,8% в среду), декабрьская цена фьючерса на WTI - $60,55 за баррель (+0,1% и +0,6% накануне).

Трамп заявил журналистам, что его встреча с главой КНР Си Цзиньпином прошла очень успешно и было достигнуто соглашение по многим вопросам. В частности, общий размер пошлин для Китая был понижен до 47% с 57%. При этом вопрос закупок Пекином российской нефти не обсуждался.

Позже в четверг Трамп заявил, что Пекин может начать закупать нефть и газ из штата Аляска. "Китай согласился, что они начнут процесс закупок американских энергоресурсов. По сути, может быть, состоится очень масштабная сделка по покупке нефти и газа из великого штата Аляска", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Некоторое давление на нефтяной рынок также оказали заявления главы ФРС США, что дальнейшее уменьшение ставки в декабре остается открытым вопросом и не гарантировано.

Внимание рынка постепенно переключается на встречу ОПЕК+, которая состоится 2 ноября. По данным СМИ, страны склоняются к очередному умеренному увеличению добычи в декабре, базовым сценарием станет повышение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки.

Накануне цены на нефть выросли на данных Минэнерго США о падении запасов нефти за неделю на 6,858 млн баррелей, максимальными темпами за полтора месяца. Аналитики в среднем прогнозировали снижение всего на 200 тыс. баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина уменьшились на 5,94 млн баррелей, дистиллятов - на 3,36 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+19,3%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+5,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+5,4%), МФК "Займер" (MOEX: ZAYM) (+5,1%), МТС-банка (MOEX: MBNK) (+4,4%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+4,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3%).

Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" по РСБУ в январе-сентябре составила 28,7 млрд руб. после 20,5 млрд руб. годом ранее, говорится в отчетности компании. Таким образом, показатель увеличился на 39,9%.

МКПАО "МД Медикал Груп" (MOEX: MDMG) (+1,6%) в III квартале 2025 года нарастило выручку по МСФО на 40,3% - до 11,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Рост достигнут за счет востребованности амбулаторной и стационарной медицинской помощи, высоких показателей по родам, а также благодаря результатам присоединившейся к группе сети медицинских центров "Эксперт", доля в общей выручке которых составила 15,7%, уточняется в сообщении. Сопоставимая выручка (LFL) группы увеличилась на 16,3% - до 9,6 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) (+1,8%) по РСБУ выросла в январе-сентябре 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5%, до 35,434 млрд руб., сказано в отчете компании.

ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+1,3%) в январе-сентябре 2025 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 3,19 млрд рублей, что на 19,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в отчетности компании.

Чистая прибыль ПАО "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (+0,2%) по МСФО за 9 месяцев 2025 г. выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,83 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA увеличилась на 22%, до 12,2 млрд руб. Выручка составила 57,8 млрд руб. (+20%).

Подешевели акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-8,3%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,3%), бумаги ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-2,1%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-2%).

Выручка ПАО "Фикс прайс" (MOEX: FIXR) (-0,2%) в январе-сентябре 2025 года выросла на 5% и составила 227,78 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Розничная выручка, которая генерирует подавляющую часть доходов ритейлера, достигла 199,8 млрд рублей, увеличившись на 9,4%. Чистая прибыль сократилась в 2 раза, до 6,4 млрд рублей.

ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (-0,1%) в январе-сентябре 2025 года снизило чистую прибыль по РСБУ на 29,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года, до 9,89 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка выросла на 9,2% и составила 90,1 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,96 млрд рублей (из них 12,22 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 10,19 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,59 млрд рублей на акции "Т-Технологии").