Рубль в четверг снизился в паре с юанем на фоне падения цен на нефть

Москва. 30 октября. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль немного опустился на фоне нефти, дешевевшей значительную часть дня. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,2945 руб., что на 7,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1,03 рубля, до 80,5037 руб./$1, и повысил курс евро на 1,14 рубля, до 93,3894 руб./EUR1.

Возможное ускорение инфляции из-за разовых факторов, таких как рост НДС и тарифов ЖКУ, не отменяет вектор на снижение ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

"Инфляция в следующем году, по нашему прогнозу, будет снижаться к целевому уровню 4%. В начале этого года она ненадолго может ускориться из-за повышения налогов, затем из-за опережающего роста коммунальных тарифов, но это не отменяет вектора на снижение ключевой ставки", - сказала Набиуллина.

"Здесь очень важно, что общая конфигурация бюджета на следующий год в целом будет способствовать снижению инфляции. Подчеркну, что на наш взгляд, повышение НДС гораздо менее проинфляционное, чем финансирование дефицита за счет наращивания государственного долга. И мы в Центральном банке, конечно, поддерживаем приверженность правительства, Государственной Думы сбалансированному бюджету", - отметила она.

Рост потребительских цен в РФ с 21 по 27 октября составил 0,16% после повышения на 0,22% с 14 по 20 октября, на 0,21% с 7 по 13 октября, 0,23% с 30 сентября по 6 октября, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 27 октября выросли на 0,79%, с начала года - на 5,11%.

Из данных за 27 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 октября замедлилась до 8,09% с 8,19% на 20 октября (но ускорилась с 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,13% с 8,14% на 20 октября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Растет вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в декабре, считают аналитики Райффайзенбанка.

Эксперты отмечают в комментарии, что впервые с конца сентября недельная инфляция начала замедляться, достигнув 8,09% г/г к 27 октября (против 8,19% г/г на предыдущей неделе). По их мнению, с учетом улучшения ситуации есть неплохие шансы на снижение инфляции примерно до 8% г/г к концу октября.

"Мы ожидаем дальнейшего улучшения ситуации. Так, например, Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме выразила уверенность в возможностях правительства по сдерживанию цен. Она также отметила, что повышение НДС и цен на бензин - временные факторы: в начале 2026 года инфляция может ненадолго ускориться, но это не отменяет смягчения ДКП. Мы полагаем, что в таких условиях вероятность снижения ключевой ставки на 50 б.п. в декабре растет", - пишут аналитики банка.

Цены на нефть начали слабо подрастать вечером в четверг после заметного снижения значительную часть дня, инвесторы оценивают прогресс на американо-китайских переговорах и ждут решения ОПЕК+ по квотам на декабрь.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $64,91 за баррель, что на 0,03% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,01%, до $60,49 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что его встреча с главой КНР Си Цзиньпином прошла очень успешно и было достигнуто соглашение по многим вопросам. В частности, общий размер пошлин для Китая был понижен до 47% с 57%. При этом вопрос закупок Пекином российской нефти не обсуждался.

Внимание рынка постепенно переключается на встречу ОПЕК+, которая состоится 2 ноября. По данным СМИ, страны склоняются к очередному умеренному увеличению добычи в декабре, базовым сценарием станет повышение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки.

Тем временем накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,858 млн баррелей, максимальными темпами за полтора месяца. Товарные запасы бензина уменьшились на 5,94 млн баррелей, дистиллятов - на 3,36 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 октября опустилась на 3 базисных пункта, до 16,37% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев понизились в среду на 2 базисных пункта, до 16,63%, 17,57% и 19,53% годовых соответственно.