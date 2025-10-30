.
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Маркетплейсы: доходность ведения бизнеса и будущее
Годовая выручка почти половины (42%) владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в 2024 г. не достигла и 500 тыс. руб. Такие данные представили аналитики Центра доказательной экспертизы Института Гайдара по результатам опроса, пишут "Ведомости". Еще...
 
Россия в 13 раз нарастит траты на инфраструктуру по всему миру
Россия в 13 раз увеличит расходы на строительство зарубежной инфраструктуры для поддержки экспорта. В России с 2025 года начал действовать федеральный проект "Создание зарубежной инфраструктуры", направленный на поддержку экспорта. Его цель - помочь...
 
Механизм льготного кредитования крупных проектов собираются расширить
Минэкономики, курирующее "фабрику проектного финансирования", подготовило проект постановления, предусматривающий дальнейшее расширение этого механизма, пишет "Коммерсант". Речь идет об инструменте синдицированных кредитов ВЭБ.РФ и банков для...
 
30 октября 2025 года 19:01

"Финам" подтверждает рейтинг акций Фикс прайса на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций ПАО "Фикс прайс" на уровне "покупать" и сохраняет целевую цену 1,035 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 66,9%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Вышедшая отчетность "Фикс Прайс" показала, что в третьем квартале годовая динамика EBITDA и чистой прибыли осталась негативной, но по сравнению с предыдущими кварталами динамика улучшилась на фоне некоторого охлаждения ситуации на рынке труда, - пишет эксперт Сергей Кауфман. - Основной негативный фактор - по-прежнему сокращение трафика, но в среднесрочной перспективе мы ожидаем стабилизации ситуации. При этом после снижения в последние месяцы акции "Фикс Прайс" оцениваются всего в 2,5 EV/EBITDA 2025E, а переход на российское юрлицо вместе с генерацией положительного FCF создают предпосылки для выплаты неплохих дивидендов".

"Фикс Прайс" - лидер российского рынка среди ритейлеров, оперирующих в сегменте магазинов фиксированных цен.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
