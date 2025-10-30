"Финам" подтверждает рейтинг акций Фикс прайса на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций ПАО "Фикс прайс" на уровне "покупать" и сохраняет целевую цену 1,035 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 66,9%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Вышедшая отчетность "Фикс Прайс" показала, что в третьем квартале годовая динамика EBITDA и чистой прибыли осталась негативной, но по сравнению с предыдущими кварталами динамика улучшилась на фоне некоторого охлаждения ситуации на рынке труда, - пишет эксперт Сергей Кауфман. - Основной негативный фактор - по-прежнему сокращение трафика, но в среднесрочной перспективе мы ожидаем стабилизации ситуации. При этом после снижения в последние месяцы акции "Фикс Прайс" оцениваются всего в 2,5 EV/EBITDA 2025E, а переход на российское юрлицо вместе с генерацией положительного FCF создают предпосылки для выплаты неплохих дивидендов".

"Фикс Прайс" - лидер российского рынка среди ритейлеров, оперирующих в сегменте магазинов фиксированных цен.

