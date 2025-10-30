"Цифра брокер" назвал топ наиболее привлекательных акций в ноябре, сообщается в комментарии аналитиков.

"Октябрь стал одним из самых депрессивных месяцев на российском фондовом рынке за последнее время, поэтому мы возлагаем надежды на последний месяц осени 2025 года, - пишут эксперты. - Мы подготовили подборку из пяти акций, которые, по нашему мнению, выглядят наиболее интересно в ноябре и могут стать драйверами прибыли в портфелях инвесторов, несмотря на всю турбулентность на рынке".

Таковыми, на взгляд стратегов, в ноябре могут стать:

- "Лента" - удержание расходов на одном уровне и комфортная долговая нагрузка.

- "НОВАТЭК" - перспективы реализации "Арктик СПГ-2", грамотное корпоративное управление.

- "ИКС 5" - качественный рост бизнеса и лидер отрасли.

- "Т-Технологии" - высокие прогнозируемые темпы роста чистой прибыли в 2025 году и комфортная стоимость риска.

- HeadHunter - высокая маржинальность и монопольное положение в отрасли.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.