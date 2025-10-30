Цена золота может вернуться к $3000/унц. на долгосрочном горизонте - "ВТБ Моя Аналитика"

Цена золота может вернуться к $3000 за тройскую унцию на долгосрочном горизонте, считают эксперты телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

"Нет никакой гарантии, что цены на золото останутся на текущих исторических максимумах, - отмечают аналитики в комментарии. - С одной стороны, прошедший резкий рост негативно сказывается на спросе на ювелирные украшения. С другой стороны, он вызывает рост инвестиций в добычу и, как следствие, увеличение предложения. Сейчас золотодобытчики получают сверхприбыли: даже у самых низкомаржинальных компаний себестоимость добычи составляет около $2500/унц. Таким образом, в долгосрочной перспективе цена золота может вернуться к $3000/унц. Однако в краткосрочной перспективе нельзя исключать новую волну роста цен, так как в моменте на рынке преобладает спекулятивный фактор".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.