"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций МДМГ

"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") и прогнозную цену на уровне 1300 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Один из лидеров на рынке частных медицинских услуг опубликовал сильные операционные и предварительные финансовые результаты за III квартал и девять месяцев 2025 года.

"Компания представила сильные операционные и финансовые результаты, отчет вышел даже немного лучше ожиданий, - пишут эксперты. -МДМГ демонстрирует устойчивую динамику по всем ключевым направлениям: растет число операций, родов и амбулаторных посещений, при этом сохраняется рост среднего чека как в Москве, так и в регионах. Особенно заметен эффект недавнего приобретения сети клиник ГК "Эксперт": региональный сегмент активно развивается и уже занимает ощутимую долю в структуре выручки. Это подтверждает стратегическую правильность фокуса на расширение присутствия за пределами столицы".

