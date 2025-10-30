Рубль днем немного опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 30 октября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в четверг, рубль немного понижается на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2805 руб., что на 6,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 89 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,84 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 59 копеек, до 93,76 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль в текущих условиях может продолжить движение вблизи уровня 11,3 рубля за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Эксперты отмечают, что в целом валютный рынок ждет появления значимых драйверов.

Поддержку нефти в среду оказывали недельные данные из США, показавшие неожиданно сильное падение как нефтяных, так и бензиновых запасов. "В целом котировки нефти марки Brent пока могут продолжить двигаться у $64-66 за баррель", - говорится в комментарии банка.

Возможное ускорение инфляции из-за разовых факторов, таких как рост НДС и тарифов ЖКУ, не отменяет вектор на снижение ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

"Инфляция в следующем году, по нашему прогнозу, будет снижаться к целевому уровню 4%. В начале этого года она ненадолго может ускориться из-за повышения налогов, затем из-за опережающего роста коммунальных тарифов, но это не отменяет вектора на снижение ключевой ставки", - сказала Набиуллина.

"Здесь очень важно, что общая конфигурация бюджета на следующий год в целом будет способствовать снижению инфляции. Подчеркну, что на наш взгляд, повышение НДС гораздо менее проинфляционное, чем финансирование дефицита за счет наращивания государственного долга. И мы в Центральном банке, конечно, поддерживаем приверженность правительства, Государственной Думы сбалансированному бюджету", - отметила она.

Рост потребительских цен в РФ с 21 по 27 октября составил 0,16% после повышения на 0,22% с 14 по 20 октября, на 0,21% с 7 по 13 октября, 0,23% с 30 сентября по 6 октября, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 27 октября выросли на 0,79%, с начала года - на 5,11%.

Из данных за 27 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 октября замедлилась до 8,09% с 8,19% на 20 октября (но ускорилась с 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,13% с 8,14% на 20 октября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Растет вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в декабре, считают аналитики Райффайзенбанка.

Эксперты отмечают в комментарии, что впервые с конца сентября недельная инфляция начала замедляться, достигнув 8,09% г/г к 27 октября (против 8,19% г/г на предыдущей неделе). По их мнению, с учетом улучшения ситуации есть неплохие шансы на снижение инфляции примерно до 8% г/г к концу октября.

"Мы ожидаем дальнейшего улучшения ситуации. Так, например, Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме выразила уверенность в возможностях правительства по сдерживанию цен. Она также отметила, что повышение НДС и цен на бензин - временные факторы: в начале 2026 года инфляция может ненадолго ускориться, но это не отменяет смягчения ДКП. Мы полагаем, что в таких условиях вероятность снижения ключевой ставки на 50 б.п. в декабре растет", - пишут аналитики банка.

Цены на нефть продолжают снижаться днем в четверг, инвесторы оценивают итоги встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $64,46 за баррель, что на 0,68% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,69%, до $60,06 за баррель.

Трамп заявил журналистам, что его встреча с главой КНР прошла очень успешно, и было достигнуто соглашение по многим вопросам. В частности, общий размер пошлин для Китая был понижен до 47% с 57%. При этом вопрос закупок Пекином российской нефти не обсуждался.

Также участники рынка оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Американский ЦБ опустил ставку в среду на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых, однако председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что дальнейшее уменьшение ставки в декабре остается открытым вопросом и не гарантировано.

Тем временем накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,858 млн баррелей, максимальными темпами за полтора месяца. Товарные запасы бензина уменьшились на 5,94 млн баррелей, дистиллятов - на 3,36 млн баррелей.