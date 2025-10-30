Растет вероятность снижения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в декабре - Райффайзенбанк

Растет вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в декабре, считают аналитики Райффайзенбанка.

Эксперты отмечают в комментарии, что впервые с конца сентября недельная инфляция начала замедляться, достигнув 8,08% г/г к 27 октября (против 8,18% г/г на предыдущей неделе). По их мнению, с учетом улучшения ситуации есть неплохие шансы на снижение инфляции до ~8% г/г к концу октября.

"Мы ожидаем дальнейшего улучшения ситуации. Так, например, Э. Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме выразила уверенность в возможностях Правительства по сдерживанию цен. Она также отметила, что повышение НДС и цен на бензин - временные факторы: в начале 2026 глда инфляция может ненадолго ускориться, но это не отменяет смягчения ДКП. Мы полагаем, что в таких условиях вероятность снижения ключевой ставки на 50 б.п. в декабре растет", - пишут стратеги банка.

