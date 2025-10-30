"Финам" открыл торговую идею: продавать акции РусГидро с целью 0,3675 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "РусГидро" с целью 0,3675 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,16%, стоп-приказ: 0,3953 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Согласно последней отчетности выручка и прибыль компании выросли, что, на взгляд аналитиков, отражает улучшение операционных показателей. Одновременно повестка осложнена: одобрен мораторий на дивиденды до конца десятилетия, ресурсы направляются на масштабную инвестпрограмму и обслуживание долга, а выпуск электроэнергии чувствителен к гидрологии, которая снижалась в этом году.

В совокупности, по мнению экспертов, это означает слабый денежный поток для акционеров и отсутствие дивидендной поддержки, что формирует фундаментальное давление на котировки.

"С технической точки зрения цена у уровня сопротивления показывает слабость, импульс выдыхается, консолидация сжимается под отметкой. Формируется технический паттерн на коррекцию, приоритет продавцов сохраняется, вероятность отката к ближайшему уровню поддержки повышается. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,3953 руб. риск на портфель составит 0,14%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,56", - указывают в инвесткомпании.

"РусГидро" - крупнейшая российская гидрогенерирующая компания с активами в гидро- и теплогенерации, а также сетями и сбытом на Дальнем Востоке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.