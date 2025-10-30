"Финам" повысил рейтинг акций Livzon Pharmaceutical до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Livzon Pharmaceutical с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне CNY42,8 и потенциалом роста 16,9%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой.

"Акции Livzon Pharmaceutical с августа, когда мы понизили рейтинг бумаги до "держать", принесли доходность в размере 17%, после чего претерпели коррекционную просадку, - отмечает эксперт. - Отчетность Livzon за 3К оставила смешанное впечатление - выручка оправдала ожидания, а чистая прибыль оказалась чуть ниже ожиданий. Так или иначе, но квартальная отчетность не дала серьезных поводов для беспокойства или пересмотра оценки компании".

Аналитик подчеркивает, что китайская биофарма в этом году стала смотреться привлекательнее под влиянием целого ряда факторов - притока инвестиций, расширения сотрудничества с западными биофармкомпаниями, развития ИИ в области разработки новых препаратов, а также на фоне жесткой политики Трампа, которая позволила китайской отрасли выглядеть интереснее на контрасте с американской.

По мнению Саидовой, на текущий момент бумага фундаментально недооценена и торгуется с дисконтом 16,9% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM).

