Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций МДМГ
.
30 октября 2025 года 12:32
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций МДМГ
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя"), сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. Эмитент поделился операционными и финансовыми результатами за третий квартал и девять месяцев 2025 года. "Представлен ожидаемо сильный операционный отчет, который оказался немного выше наших прогнозов. Крайне высокие темпы роста амбулаторных посещений в региональных госпиталях и клиниках объясняются приобретением сети клиник ГК "Эксперт" с мая 2025 года - около 16% в общей выручке за третий квартал. Несмотря на это, мы сохраняем нейтральный взгляд на акции на фоне высокой текущей оценки по мультипликаторам", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МАТЬ/ДИТЯ/МДМГ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
