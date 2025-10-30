Акции Яндекса интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Яндекс" могут быть интересны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Яндекс" за 9М25 заработал своим акционерам 105,7 рубля прибыли на акцию, что соответствует 2,6% текущей акционерной доходности, отмечают эксперты.

Компания сохранила свой прогноз роста выручки и увеличила прогноз скорректированного показателя EBITDA, при этом аналитики сервиса считают, что эмитент сможет достичь намеченных целей.

Финансовые результаты за 9М25 оказались лучше ожиданий. Эксперты "Газпромбанк Инвестиций" считают, что акции "Яндекса" могут быть интересны долгосрочным инвесторам.

