Инвестбанк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг "Фикс прайса"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг ПАО "Фикс прайс" на фоне умеренно позитивных финрезультатов за 3К25 по МСФО, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

Выручка компании выросла на 6% г/г до 79,6 млрд руб. Продажи LfL поднялись на 1,7% г/г, EBITDA по МСФО 17 составила 6,0 млрд руб. при рентабельности по этому показателю в 7,5% (снижение на 2,1 п. п. в годовом сопоставлении), отмечает эксперт.

Скорректированная чистая задолженность до применения МСФО 16 на конец квартала была равна 9,4 млрд руб. (0,3 по отношению к EBITDA за последние 12 месяцев).

"Результаты превзошли наши ожидания и оценки рынка по показателю EBITDA (МСФО 17), при этом рентабельность несколько восстановилась по сравнению с 1П25, но все еще значительно ниже исторических уровней, - указывает Белов. - Операционная среда остается сложной, а рост выручки - сдержанным, несмотря на продолжающееся расширение сети. В целом мы считаем результаты умеренно позитивными. Подтверждаем рейтинг "покупать" по бумаге, недооцененной сейчас рынком".

