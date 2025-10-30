Курс рубля пока может остаться вблизи 11,3 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль в текущих условиях может продолжить движение вблизи уровня 11,3 рубля за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Эксперты отмечают, что в целом валютный рынок ждет появления значимых драйверов.

Поддержку нефти в среду оказывали недельные данные из США, показавшие неожиданно сильное падение как нефтяных, так и бензиновых запасов. "В целом котировки нефти марки Brent пока могут продолжить двигаться у $64-66 за баррель", - говорится в комментарии банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.