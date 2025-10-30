"АКБФ" понижает прогнозную цену акций Роснефти до 557 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Роснефти" с 732,92 руб. до 557 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 48% и рекомендации "покупать", говорится в материале аналитиков.

"С учетом статистики компании за 1П25 и на фоне более слабой, чем было заложено в нашем базовом прогнозе, динамики цен на нефть и сравнительно высокого курса рубля, мы вынуждены ухудшить наши среднесрочные оценки финансовой статистики компании, - отмечают эксперты. - Прогнозный уровень EBITDA компании по итогам 2025 и 2026гг оцениваем на уровне порядка 2,3 млрд руб. и 3,2 млрд руб. против 3,5 млрд руб. и 4,6 млрд руб. ранее".

Аналитики "АКБФ" также снизили оценку дивидендных выплат эмитента до 36,6 руб./ао в сумме за 2025 год. Предыдущий апрельский прогноз составлял 62,1 руб./ао.

Эксперты напоминают, что Минфин США внес на прошлой неделе в SDN-лист "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" с их дочерними компаниями, но также обращают внимание на широкий отраслевой опыт противодействия санкциям, накопленный российским бизнесом в последние годы.

