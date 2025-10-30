Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка на фоне сильных результатов за 3К25, сообщается в материале аналитика Маргариты Боярко.

Результаты Сбера за 3К25 оказались выше ожиданий, отмечает эксперт.

Чистый процентный доход (ЧПД) увеличился на 6% кв/кв, а чистый комиссионный доход (ЧКД) - на 11% кв/кв. Чистая прибыль за 3К25 выросла на 9% г/г и на 6% кв/кв. Рентабельность капитала за 9М25 составила 24%, что превышает минимальный прогноз компании на 2025 год (>22%).

"Чистая прибыль оказалась выше наших ожиданий преимущественно за счет меньших расходов на создание резервов, а также операционных издержек, - указывает Боярко. - Исходя из обновленного гайденса и опубликованных результатов за 9 месяцев, мы пересмотрели ожидания по ЧПД и ЧКД, а также кредитному портфелю. За 2025 год, по нашим прогнозам, Сбер может выплатить дивиденды на 860 млрд руб. (около 38 руб. на 1 акцию)".

Стратеги Совкомбанка продолжают позитивно смотреть на инвестиционный кейс компании благодаря:

- лидерству в секторе и доверию клиентов;

- низкой стоимости фондирования (высокая доля бесплатных остатков);

- существенному запасу капитала;

- низкой стоимости риска и контролю за расходами.

