"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Яндекса

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций МКПАО "Яндекс" по итогам финансовой отчетности компании за 3 квартал 2025 года, сообщается в обзоре аналитиков.

По оценке "БКС МИ", "Яндекс" в среду опубликовал сильные результаты за 3К25, а также дал мощный прогноз на 4К25: компания прогнозирует EBITDA по итогам IV квартала в размере 77 млрд руб. (270 млрд руб. за год минус 193 млрд руб. за 9 месяцев). Выход компании на этот уровень позволит увеличить EBITDA в IV квартале на 58% г/г, что будет самым высоким темпом роста в текущем году, считает аналитик БКС Дмитрий Булгаков.

"Сохраняем "позитивный" взгляд на "Яндекс", - пишет эксперт. - Нас радует повышение прогноза EBITDA по году (до 270 млрд руб.), а рост чистой прибыли может позволить компании как продолжить, так и наращивать выплату дивидендов. Также нас радует снижение убытка в электронной коммерции. Текущий уровень контроля над издержками в целом позволяет компании наращивать прибыль. Замедление роста онлайн-рекламы несет риски для группы в среднесрочной перспективе. Считаем, что бумага на текущих уровнях недооценена".

