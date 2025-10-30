Рубль утром немного опускается на фоне дешевеющей нефти

Москва. 30 октября. Китайский юань повышается на Московской бирже утром в четверг, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2475 руб. (+2,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,68 коп. выше уровня действующего официального курса.

Рост потребительских цен в РФ с 21 по 27 октября составил 0,16% после повышения на 0,22% с 14 по 20 октября, на 0,21% с 7 по 13 октября, 0,23% с 30 сентября по 6 октября, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 27 октября выросли на 0,79%, с начала года - на 5,11%.

Из данных за 27 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 октября замедлилась до 8,09% с 8,19% на 20 октября (но ускорилась с 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,13% с 8,14% на 20 октября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены на нефть опускаются в четверг на итогах встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп заявил журналистам, что его встреча с главой КНР прошла очень успешно, и было достигнуто соглашение по многим вопросам. В частности, он сообщил, что снижает пошлины для Китая, связанные с фентанилом, с 20% до 10%. При этом, вопрос закупок Пекином российской нефти не обсуждался, сказал Трамп.

На прошлой неделе президент США говорил, что намерен затронуть этот вопрос в ходе встречи с Си Цзиньпином, и рынок ждал сообщений на эту тему, пишет Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $64,5 за баррель, что на 0,71% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,66%, до $60,07 за баррель.

Некоторое давление на нефтяной рынок оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Американский ЦБ опустил ставку в среду на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых, однако председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что дальнейшее уменьшение ставки в декабре остается открытым вопросом и не гарантировано.

Накануне цены на нефть выросли на данных о снижении запасов энергоносителей в США. Согласно отчету министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 6,858 млн баррелей, максимальными темпами за полтора месяца. Товарные запасы бензина уменьшились на 5,94 млн баррелей, дистиллятов - на 3,36 млн баррелей.