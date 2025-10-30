Целевой диапазон индекса Мосбиржи на четверг - 2490-2550п - ПСБ

Целевой торговый диапазон индекса Мосбиржи на четверг составляет 2490-2550 пунктов, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Индекс Мосбиржи в среду прибавил скромно 0,4%, закрывшись на уровне 2518 пунктов, но на оборотах ниже среднего уровня - 55 млрд руб., очевидно, сказывается дефицит идей для направленного движения, констатирует аналитик. На геополитическом фоне пока временное затишье, вчерашняя статистика по инфляции вышла без сюрпризов, отмечает она.

"Считаем, что в четверг индекс Мосбиржи будет оставаться в зоне 2490-2550 пунктов. В фокусе находятся финансовый отчет ПАО "Фикс прайс" за 3К25 и операционные результаты "Мать и дитя" за 3К25. Полагаем, что акции "Мать и дитя" в целом интересны за счет нулевого долга и активного развития в регионах, а также дивидендов", - пишет Крылова в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.