Brent торгуется около $64,6/барр

Уолл-стрит закрылась в среду без единой динамики на корпоративных отчетах и итогах заседания ФРС. Рынки акций стран АТР движутся разнонаправленно в четверг. Цены на нефть опускаются в четверг утром, Brent торгуется около $64,6 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали итоги октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и квартальные отчетности крупных компаний.

Федрезерв ожидаемо понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. За такое решение проголосовали 10 членов руководства ЦБ. Член совета управляющих ФРС Стивен Миран выступил за уменьшение ставки сразу на 50 б.п., а президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид - за ее сохранение на прежнем уровне.

Регулятор также принял решение завершить сокращение объема активов на балансе с 1 декабря.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания назвал решение о снижении ставки на октябрьском заседании мерой по управлению рисками, которая должна приблизить ЦБ к более нейтральной денежно-кредитной политике, как и сентябрьское понижение стоимости заимствований.

При этом он отметил, что дальнейшие шаги - это уже "другое дело", и вопрос о декабрьском решении остается открытым.

После выступления Пауэлла оценка рынком вероятности снижения ставки в декабре опустилась до 71% с 90%.

Тем временем поддержку рынку акций оказали надежды на заключение торгового соглашения между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп заявил в Южной Корее в среду, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг и рассчитывает на положительные результаты этой встречи.

Котировки акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) выросли на 3%. В ходе торгов капитализация чипмейкера превышала $5 трлн.

Акции Visa Inc. (SPB: V) подешевели на 1,6% после того, как оператор крупнейшей в США платежной системы отчитался о сокращении чистой прибыли на 4%, несмотря на уверенный рост выручки.

Капитализация Boeing Co. (SPB: BA) опустилась на 4,4%. Американский концерн в третьем квартале зафиксировал списания в размере $4,9 млрд в связи с очередной отсрочкой выпуска самолетов 777X. При этом чистый убыток Boeing уменьшился по сравнению с тем же периодом годом ранее, а выручка повысилась на 30% благодаря увеличению выпуска коммерческих самолетов.

Американская Mondelez International (SPB: MDLZ), производитель снеков и кондитерских изделий, в третьем квартале снизила чистую прибыль на 12,9%, и котировки её акций понизились на 3,9%.

Цена акций Caterpillar (SPB: CAT) подскочила на 11,6% благодаря тому, что производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности в минувшем квартале увеличил выручку на 10%, лучше прогнозов рынка, за счет высоких продаж энергетического и транспортного оборудования.

Котировки бумаг Kraft Heinz Co. опустились на 4,5%. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания зафиксировал чистую прибыль в третьем финквартале и немного сократил выручку, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше прогноза аналитиков, а выручка - хуже.

Американский оператор связи Verizon Communications (SPB: VZ) в прошлом квартале увеличил чистую прибыль на 48%, при этом скорректированный показатель превысил ожидания экспертов. Рыночная стоимость компании увеличилась на 2,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,16% и составил 47632 пункта.

Standard & Poor''s 500 потерял менее 0,01% и составил 6890,59 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,55%, достигнув 23958,47 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в среду, инвесторы оценивают итоги заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Японии, а также результаты встречи американского президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет столько же.

Трамп заявил, что в ходе завершившихся переговоров с Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане удалось достичь согласия по многим вопросам.

По его словам, встреча "прошла потрясающе", и стороны достигли согласия по торговому соглашению. Президент США сказал, что снижает пошлины для Китая, связанные с фентанилом, с 20% до 10%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги WuXi AppTec, дешевеющие на 5,2%.

Рыночная стоимость Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. и Sunny Optical Technology Group уменьшается на 4,5%, Techtronic Industries - на 4,3%, ZTO Express (Cayman) Inc.- на 4,2%.

Капитализация China Hongqiao Group повышается на 7,7%, Zijin Mining Group - на 4,9%, Meituan (SPB: 3690) - на 2,9%, Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. - на 2,6%, Xinyi Solar Holdings - на 2,5%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,2%.

Банк Японии в четверг сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых. Большинство аналитиков и экономистов также ожидали, что ставка останется на прежнем уровне - максимальном с октября 2008 года, сообщает Trading Economics.

Японский Центробанк подтвердил намерение возобновить повышение ставок, если ситуация в экономике будет развиваться согласно его прогнозам.

Регулятор по-прежнему ожидает, что цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый им) вырастут на 2,7% в текущем 2025 фингоду, который завершится в марте. В 2026 фингоду подъем составит 1,8%, в 2027 фингоду - 2%, прогнозирует ЦБ.

Прогноз роста ВВП Японии в текущем фингоду повышен до 0,7% с 0,6%. Оценки на 2026 и 2027 фингоды остались без изменения - 0,7% и 1% соответственно.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Lasertec (+21,2%).

Рыночная стоимость NEC увеличивается на 12,8%, Sumitomo Electric Industries - на 5,8%, Tokyo Electric Power - на 5,6%, Fujitsu - на 4%.

Цена бумаг Disco Corp.уменьшается на 8,4%, Central Japan Railway - на 8,2%, Komatsu - на 5,6%, Renesas Electronics - на 4%, Keyence Corp. - на 3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,1%.

Котировки акций Hyundai Motor растут на 2,6%, Samsung Electronics - на 3,1%, Korean Air Lines - на 1,1%.

Цена бумаг Posco уходит вниз на 2,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,5%.

ANZ сократил рыночную стоимость на 0,2%.

Капитализация BHP почти не изменилась, Rio Tinto - выросла на 0,1%.

Цены на нефть опускаются в четверг на итогах встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп заявил журналистам, что его встреча с главой КНР прошла очень успешно, и было достигнуто соглашение по многим вопросам. В частности, он сообщил, что снижает пошлины для Китая, связанные с фентанилом, с 20% до 10%. При этом, вопрос закупок Пекином российской нефти не обсуждался, сказал Трамп.

На прошлой неделе президент США говорил, что намерен затронуть этот вопрос в ходе встречи с Си Цзиньпином, и рынок ждал сообщений на эту тему, пишет Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $64,59 за баррель, что на $0,33 (0,51%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на $0,52 (0,8%), до $64,92 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,24 (0,4%), до $60,24 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,33 (0,55%), до $60,48 за баррель.

Некоторое давление на нефтяной рынок оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Американский ЦБ опустил ставку в среду на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых, однако председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что дальнейшее уменьшение ставки в декабре остается открытым вопросом и не гарантировано.

Накануне цены на нефть выросли на данных о снижении запасов энергоносителей в США. Согласно отчету министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 6,858 млн баррелей, максимальными темпами за полтора месяца. Товарные запасы бензина уменьшились на 5,94 млн баррелей, дистиллятов - на 3,36 млн баррелей.