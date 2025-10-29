Рубль в среду подешевел в паре с юанем после завершения налогового периода октября

Москва. 29 октября. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль подешевел после завершения налогового периода октября. Ранее рубль рос благодаря подготовке экспортеров к уплате налогов - в понедельник и вторник в бюджет были перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,22 руб., что на 5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара 30 октября на 34,59 копейки, до 79,4715 руб./$1, и снизил курс евро на 69,29 копейки, до 92,2466 руб./EUR1.

"Рубль в среду немного понизился в паре с юанем, немного скорректировавшись вниз на фиксации прибыли после уверенного повышения в предыдущие дни, активность рынка также немного уменьшилась. Основная причина - завершение налогового периода месяца и уменьшение продажи валюты экспортерами при подготовке к уплате текущих налогов. Полагаем, что в ближайшие дни рубль будет консолидироваться на достигнутых уровнях, так как участники рынка вряд ли усилят активность перед рабочей субботой и длительными праздничными выходными", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Продажи валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в условиях более сбалансированного бюджета и снижения цены отсечения нефти по бюджетному правилу в 2026 году будут меньше, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Одним из факторов укрепления (курса рубля - ИФ) в этом году было то, что продавалась валюта из ФНБ, и эти продажи были значительными - для покрытия расходов бюджета, для инвестиций. В следующем году в условиях более сбалансированного бюджета и снижения цены отсечения продажи валюты, связанные с ФНБ, будут меньше", - сообщила Набиуллина в Совете Федерации.

Глава Банка России отметила, что "существенного переукрепления" рубля нет.

Подъем цен на нефть усилился вечером в среду после публикации статданных, указавших на существенное сокращение запасов как нефти, так и продуктов нефтепереработки в Соединенных Штатах на прошлой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повышается на 1,13%, до $65,1 за баррель. Фьючерсы на WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) дорожают на 1,06%, до $60,77 за баррель.

Как стало известно в среду, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6,858 млн баррелей, максимальными темпами за полтора месяца. Аналитики в среднем прогнозировали снижение всего на 200 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Кроме того, товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 24 октября, понизились на 5,94 млн баррелей, дистиллятов - на 3,36 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Тем временем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, повысились на 1,33 млн баррелей. Неделей ранее показатель уменьшился на 770 тыс. баррелей.

Поддержку ценам на нефть также оказывает оптимизм, связанный с запланированной на четверг встречей президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Инвесторы надеются, что она приведет к снижению напряженности в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира и позволит избежать принятия мер, способных негативно отразиться на их росте.

В минувшие выходные американская и китайская стороны согласовали основные положения торговой сделки, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Трамп сообщил в среду, что ожидает от встречи положительных результатов.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 октября выросла на 15 базисных пунктов, до 16,4% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев понизились в среду на 2 базисных пункта, до 16,65%, 17,59% и 19,56% годовых соответственно.

эб мв